Thăm nơi Bác Hồ từng sinh sống ở TP.HCM trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Theo tư liệu tại di tích, căn nhà số 5 Châu Văn Liêm từng là trụ sở phân cuộc Liên Thành thương quán, tổ chức do các sĩ phu yêu nước ở Bình Thuận sáng lập năm 1906. Đây không chỉ là nơi Nguyễn Tất Thành lưu trú trong thời gian ở Sài Gòn mà còn là địa điểm đã hỗ trợ, tạo điều kiện về tài chính cho Người trước khi thực hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước.