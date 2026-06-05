Thăm nơi Bác Hồ từng sinh sống ở TP.HCM trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Những ngày tháng 6, khi cả nước hướng về kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước(5/6/1911 - 5/6/2026), căn nhà số 5 Châu Văn Liêm (phường Chợ Lớn, TP.HCM) đón nhiều đoàn khách đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu về quãng thời gian Người sống và hoạt động tại Sài Gòn trước khi lên đường thực hiện khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc.
Là một trong hai di tích lịch sử quốc gia tại TP.HCM gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, căn nhà số 5 Châu Văn Liêm lưu dấu quãng thời gian Nguyễn Tất Thành sinh sống từ tháng 9/1910 đến ngày 4/6/1911, trước khi xuống Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.
Theo tư liệu tại di tích, căn nhà số 5 Châu Văn Liêm từng là trụ sở phân cuộc Liên Thành thương quán, tổ chức do các sĩ phu yêu nước ở Bình Thuận sáng lập năm 1906. Đây không chỉ là nơi Nguyễn Tất Thành lưu trú trong thời gian ở Sài Gòn mà còn là địa điểm đã hỗ trợ, tạo điều kiện về tài chính cho Người trước khi thực hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, căn nhà có diện tích khoảng 35 m², rộng 4 m, dài 8,8 m, gồm một tầng trệt và một tầng lầu. Nền lát gạch bông, mái lợp ngói âm dương cùng kết cấu nhà phố truyền thống tạo nên dấu ấn kiến trúc Sài Gòn đầu thế kỷ XX vẫn được bảo tồn đến nay.
Không gian bên trong được bố trí trưng bày các hình ảnh, tư liệu và hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn khách, sinh viên và người dân đã tìm đến di tích để tham quan, dâng hương và bày tỏ lòng thành kính đối với Người.
Tại tầng trệt, bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí trung tâm.
Hai bên tường là các hình ảnh, tư liệu giới thiệu về quê hương của Người, các lãnh tụ phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, hoạt động của Liên Thành thương quán, bản đồ Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1911, hình ảnh đô thị Sài Gòn giai đoạn 1910 - 1911 cùng hình ảnh tàu Amiral Latouche Tréville.
Tầng lầu của di tích là nơi trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian này cũng giới thiệu các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những hoạt động học tập, làm theo tấm gương của Người.
Theo các tư liệu lịch sử, trong thời gian sinh sống tại căn nhà số 5 Châu Văn Liêm, thanh niên Nguyễn Tất Thành vừa dạy học, vừa làm việc tại Trường Thợ Máy (École des Mécaniciens), đồng thời bán báo tại khu vực thương cảng để kiếm sống.
Những trải nghiệm trong quá trình lao động và tiếp xúc với đời sống của công nhân, người dân lao động cùng hoạt động tàu thuyền tại cảng Sài Gòn đã giúp thanh niên Nguyễn Tất Thành tích lũy thêm hiểu biết về thực tiễn xã hội. Đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuẩn bị trực tiếp cả về vật chất, tinh thần và định hướng cho hành trình ra đi tìm đường cứu nước sau này.
Đến ngày 4/6/1911, Người lấy tên Văn Ba, rời phân cuộc Liên Thành thương quán và ngày 5/6/1911, trên con tàu Amiral Latouche Treville, Người rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm con đường giành độc lập tự do cho dân tộc.
Sau hơn một thế kỷ, căn nhà số 5 Châu Văn Liêm vẫn được bảo tồn như một “địa chỉ đỏ” giữa lòng TP.HCM, ghi dấu quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị cho quyết định lịch sử ra đi tìm đường cứu nước, mở ra hành trình tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc.