Tưởng cảm cúm, hóa ra dính vi khuẩn 'ăn thịt người'

(VTC News) -

Bệnh nhân N.T.T. (43 tuổi, phường Hà Lầm, Quảng Ninh) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng tụt huyết áp, sốt kéo dài, đau nhức toàn thân và kiệt sức.

Trước đó khoảng 5 ngày, chị ho, sốt, mệt mỏi giống như cảm cúm thông thường nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm mà diễn biến ngày càng nặng khiến gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc Whitmore - căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra.

Trong quá trình điều trị, tình trạng của bệnh nhân diễn biến rất nhanh và phức tạp. Người bệnh lần lượt xuất hiện sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, suy thận cấp và tổn thương cơ tim nghiêm trọng. Dù được áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh phối hợp và thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp, tình trạng tuần hoàn vẫn không cải thiện.

Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch do Whitmore được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể phương thức ECMO-VA

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ đánh giá đây là trường hợp nhiễm khuẩn huyết biến chứng sốc nhiễm khuẩn kèm bệnh cơ tim do nhiễm khuẩn. Đây là một biến chứng đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình huống người bệnh đứng trước ranh giới sinh tử, ê-kíp điều trị quyết định triển khai ECMO-VA (tim phổi nhân tạo hỗ trợ tuần hoàn) - kỹ thuật hồi sức chuyên sâu dành cho những trường hợp suy tuần hoàn nặng khi các phương pháp điều trị thông thường không còn hiệu quả.

Hệ thống ECMO được thiết lập khẩn cấp, thay thế tạm thời chức năng bơm máu của tim và hỗ trợ cung cấp oxy cho cơ thể. Nhờ đó, các cơ quan tổn thương có thời gian phục hồi trong khi nguyên nhân gây bệnh tiếp tục được kiểm soát bằng phác đồ điều trị chuyên sâu.

Sau 4 ngày điều trị tích cực bằng ECMO, thở máy, lọc máu liên tục và sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Chức năng tim hồi phục tốt, bệnh nhân được cai ECMO thành công và rút ống nội khí quản.

Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự vận động đi lại được, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được điều trị duy trì bằng kháng sinh đặc hiệu để phòng nguy cơ tái phát.

Theo bác sĩ Đồng Văn Tô, khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng gây tổn thương đa cơ quan và suy giảm nghiêm trọng chức năng cơ tim.

"ECMO được chỉ định như một biện pháp hỗ trợ tuần hoàn tạm thời khi các phương pháp điều trị thông thường không còn đáp ứng. Kỹ thuật này giúp duy trì tưới máu cho các cơ quan quan trọng và tạo điều kiện để cơ tim phục hồi", bác sĩ cho biết.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường tồn tại trong đất và nước. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước trên da, đường hô hấp hoặc khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Do biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng thông thường. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, Whitmore có thể nhanh chóng tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng sốt kéo dài, mệt mỏi toàn thân hoặc các ổ viêm, áp xe bất thường trên cơ thể, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, thận hoặc bệnh phổi mạn tính. Khi thấy những dấu hiệu bất thường cần đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân và nâng cao cơ hội điều trị thành công.