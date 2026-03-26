Suýt mất mạng do vi khuẩn 'ăn thịt người' tấn công

Nam bệnh nhân (30 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu với các triệu chứng khó thở, huyết áp tụt sâu, đau nhức dữ dội vùng cẳng chân phải. Tại vùng tổn thương, xuất hiện các nốt bóng nước, da chuyển sang màu tím sẫm và lan rộng rất nhanh.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu điển hình của viêm cân mạc hoại tử nặng - một loại nhiễm trùng sâu dưới da có khả năng phá hủy mô và cơ với tốc độ đáng sợ, thường được dân gian gọi là do vi khuẩn "ăn thịt người" gây ra.

Ngay lập tức Bệnh viện nhân dân 115 đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ". "Các bác sĩ khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn khẩn và đưa người bệnh vào phòng mổ. Ê–kíp đã phẫu thuật rạch giải áp lớp màng bao cơ, cắt lọc triệt để các mô đã bị hoại tử và làm sạch vùng nhiễm trùng để ngăn chặn độc tố lan vào máu”, BS.CKI. Trương Phạm Huỳnh Đăng Khoa, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện thông tin.

Vi khuẩn "ăn thịt người" có thể xâm nhập và tấn công người bệnh rất nhanh. (Ảnh minh hoạ)

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển thẳng đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng suy đa cơ quan. Tại đây, các bác sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức hiện đại như thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để kiểm soát huyết áp, đặc biệt là lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc tố do vi khuẩn gây ra.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, chức năng gan, thận từng bước hồi phục.

Sau 1 tháng điều trị, khi vùng nhiễm trùng đã sạch hoàn toàn và sức khỏe người bệnh ổn định, các bác sĩ khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật ghép da để che phủ vùng khuyết hổng lớn ở chân.

Đến nay, mảnh ghép da đã bám tốt, vết thương lành lặn. Người bệnh không chỉ giữ được tính mạng mà còn giữ được đôi chân, hiện đã có thể đi lại độc lập và trở lại sinh hoạt bình thường.

Viêm cân mạc hoại tử là bệnh lý hiếm gặp nhưng tiến triển rất nhanh và có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đặc biệt lưu ý khi có vết thương ở tay hoặc chân, kể cả những vết trầy xước nhỏ. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau nhức dữ dội vượt mức tổn thương quan sát được, vùng da sưng nóng, đỏ lan nhanh hoặc hình thành bóng nước, cần nhanh chóng đến các bệnh viện lớn để được thăm khám và điều trị.

Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đóng vai trò rất quan trọng trong việc cứu sống người bệnh. Tuyệt đối không tự ý đắp lá thuốc, điều trị tại nhà hay trì hoãn nhập viện vì có thể khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng, gây hậu quả nghiêm trọng.