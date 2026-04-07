Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG các CLB 2026 mới nhất

Giải Bóng chuyền VĐQG các CLB 2026 diễn ra từ ngày 6/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên mùa giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền (nam, nữ) mang tên gọi mới.

Giải bóng chuyền nữ VĐQG các CLB có 8 đội bóng tham dự là VTV Bình Điền Long An, LPB Ninh Bình, Thông tin - Đông Bắc, VietinBank, HCĐG Lào Cai, Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nội. Nội dung nam có sự góp mặt của Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, LPB Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng và tân binh TPHCM.

Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG các câu lạc bộ 2026

XH Đội Thắng Thua Điểm Tỷ số set 1 HCĐG Lào Cai 1 0 3 3:0 1 Hà Nội Tasco Auto 1 0 2 3:2 1 Binh chủng Thông tin 0 1 1 2:3 1 Geleximco Hưng Yên 0 1 0 0:3 1 VTV Bình Điền Long An 0 0 0 0:0 1 LPBank Ninh Bình 0 0 0 0:0 1 Ngân hàng Công Thương 0 0 0 0:0 1 XMLS Thanh Hoá 0 0 0 0:0

Theo thể thức tính điểm xếp hạng, các đội bóng được 3 điểm với mỗi trận thắng 3-0 hoặc 2-0. Trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số set 3-2, đội thắng được 2 điểm, đội thua có 1 điểm. Các đội bóng được xếp hạng theo thứ tự các tiêu chí: Số trận thắng, số điểm, tỷ số set thắng:thua. Sau khi thi đấu vòng tròn 2 lượt, 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng giành quyền tham dự vòng chung kết với thể thức loại trực tiếp.

Thông tin giải đấu

Trước đây, ở các năm diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc, giải bóng chuyền vô địch quốc gia thường chỉ tổ chức rút gọn với một giai đoạn. Tuy nhiên, năm 2026, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) quyết định áp dụng thể thức 2 giai đoạn.

Ggiai đoạn 1 diễn ra từ ngày 6/4 đến 19/4 tại Đông Anh (Hà Nội). Giai đoạn 2 được chia làm hai địa điểm: Nội dung nữ thi đấu tại Vĩnh Long từ 14/10 đến 25/10, còn nội dung nam tổ chức tại TPHCM từ 28/10 đến 8/11.

Ở giải đoạn 1, hầu hết các đội bóng (trừ Geleximco Hưng Yên) sử dụng ngoại binh. VTV Bình Điền Long An có Lianet Anglada và Regla Ortiz (Cuba). LBBank Ninh Bình, XMLS Thanh Hoá và Binh chủng Thông tin đăng ký các vận động viên người Trung Quốc. HCĐG Lào Cai sử dụng 2 tuyển thủ Thái Lan Tichaya Boonlert và Kuttika Kaewpin. Ngân hàng Công Thương (Suvi Kokkonen) và Hà Nội Tasco Auto (Ivana Vanjak) là 2 đội bóng có ngoại binh châu Âu.