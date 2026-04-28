Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có chủ tịch mới, đặt mục tiêu HCV SEA Games 34

(VTC News) -

Ngày 28/4 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026–2031) chính thức diễn ra, đánh dấu bước chuyển quan trọng của bóng chuyền Việt Nam sau khi nhiệm kỳ VII kết thúc. Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội lần này là bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII và đặc biệt là vị trí Chủ tịch Liên đoàn.

Nhận được sự tín nhiệm lớn từ các đại biểu, ông Dương Mạnh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao Tương lai Việt Nam, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Đại hội cũng thống nhất bầu 4 Phó Chủ tịch gồm bà Trần Thùy Chi, ông Phạm Ngọc Sơn, ông Lê Trí Trường và ông Vũ Quang Huy. Bên cạnh đó, ông Lê Trí Trường tiếp tục được tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký trong nhiệm kỳ VIII.

Trong nhiệm kỳ VIII, bóng chuyền Việt Nam đặt ra những chỉ tiêu trọng điểm: Hướng tới giành ít nhất 1 HCV tại SEA Games 34 (ở nội dung nam hoặc nữ), các đội tuyển bóng chuyền bãi biển phấn đấu có HCB. Ở đấu trường châu lục, đội tuyển nữ đặt mục tiêu vào top 4 ASIAD 2026, trong khi đội tuyển nam hướng đến vị trí thứ 8. Ngoài ra, tuyển nữ còn đặt tham vọng góp mặt trong top 3 Giải vô địch châu Á và giành quyền tham dự FIVB Volleyball Nations League.

Ở nhiệm kỳ VII (2021-2026), Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam gồm 24 thành viên. Chủ tịch là ông Hoàng Ngọc Huấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab). Trong khi đó, ông Lê Trí Trường đảm nhiệm vai trò Tổng thư ký.

Đại hội được tổ chức ngay sau khi Cúp Hùng Vương 2026 khép lại, trong bối cảnh bóng chuyền trong nước đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về chuyên môn lẫn hình ảnh. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho giai đoạn mới.