Xác định 2 đội vào chung kết bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương 2026

(VTC News) -

Tối 24/4 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ, trận bán kết 2 Cúp Hùng Vương 2026 nội dung nữ giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã diễn ra lúc 19h00. Chung cuộc, Hoá chất Đức Giang Lào Cai đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3-1 để trở thành đội thứ 2 giành vé vào vòng chung kết.

Ở set đầu tiên, VTV Bình Điền Long An nhập cuộc chủ động, sớm tạo cách biệt 4 điểm, buộc HLV Hữu Hà phải xin hội ý. Đội bóng giữ lợi thế trong phần lớn thời gian. Hóa chất Đức Giang nhiều lần rút ngắn cách biệt nhờ các pha tấn công của Bích Thủy và hàng chắn hiệu quả của Lý Thị Luyến. Ở giai đoạn cuối, đôi bên bám đuổi quyết liệt, kéo nhau vào loạt OT. Hóa chất Đức Giang Lào Cai có cơ hội nhưng lại không tận dụng được, trong khi Long An chơi bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng 27-25.

Set 2 diễn ra với ưu thế nghiêng về Hóa chất Đức Giang khi họ sớm tạo khoảng cách. VTV Bình Điền Long An kiên cường bám đuổi, san bằng tỉ số. Hóa chất Đức Giang Lào Cai thậm chí phải xin hội ý sau khi để Long An vươn lên ở giai đoạn cuối set đấu. Sau đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã kịp thời điều chỉnh, ghi liền điểm ở thời khắc quyết định để giành chiến thắng 25-22, cân bằng tỉ số 1-1.

Set 3 chứng kiến VTV Bình Điền Long An nhập cuộc tốt và sớm tạo cách biệt, nhưng sự thiếu ổn định khiến họ để Hóa chất Đức Giang Lào Cai bắt kịp. Hai đội rượt đuổi điểm số quyết liệt, hòa 11-11 rồi 17-17. Ở thời điểm then chốt, Lào Cai dần chiếm ưu thế, bứt lên 23-17 trước khi khép lại set với chiến thắng 25-20, qua đó dẫn 2-1.

Set 4 diễn ra căng thẳng khi hai đội bám đuổi sát sao từ đầu, Long An tận dụng tốt các tình huống chắn bóng để vươn lên dẫn trước, buộc Hóa chất Đức Giang rơi vào thế bám đuổi. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở giai đoạn cuối khi Long An mắc lỗi, tạo cơ hội để đối thủ lật ngược tình thế. Hoá chất Đức Giang Lào Cai tung cú đánh bạt chắn quyết định, giành vé vào chung kết Cúp Hùng Vương 2026.

Thông tin trận đấu

Với đội Hóa chất Đức Giang, HLV Nguyễn Hữu Hà có đầy đủ cơ sở để tin vào một kết quả tích cực. Tại Vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã tạo bất ngờ với chiến thắng 3-2 trước VTV Bình Điền Long An. Đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An để thua tới 3 trận, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng ngay sau đối thủ.

Dù không được đánh giá cao trước Giải vô địch quốc gia các CLB năm 2026, đội bóng vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng trong 6/7 trận. Tại đây, họ đã đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh như VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin hay LPBank Ninh Bình. Đội bóng vẫn có trong tay bộ đôi phụ công hàng đầu Việt Nam là Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến.

Trước thềm Cúp Hùng Vương 2026, Hóa chất Đức Giang đã ba lần góp mặt tại giải, vào các năm 2021, 2023 và 2024.

Ở phía đối diện, dưới sự dẫn dắt của HLV Ngọc Hoa, VTV Bình Điền Long An đang sở hữu đầy đủ các cầu thủ tốt nhất trong đội hình. So với cuộc đối đầu trước đó, VTV Bình Điền Long An được tăng cường đáng kể sức mạnh tấn công nhờ sự tái xuất của chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Sự góp mặt của cô được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sự tự tin và giúp toàn đội thi đấu quyết liệt hơn.

Bên cạnh đó, hai ngoại binh Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz đều đạt thể trạng tốt, tạo thêm phương án đa dạng trong lối chơi. Với bề dày thành tích gồm 6 chức vô địch và 10 lần góp mặt ở trận chung kết, VTV Bình Điền Long An vẫn được đánh giá là một trong những thế lực hàng đầu của giải, luôn biết cách khẳng định bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Đội bóng này cũng từng tạo dấu ấn đậm nét bằng chuỗi 3 mùa giải đăng quang liên tiếp (2018, 2019, 2021) - giai đoạn thể hiện rõ sự thống trị, trong bối cảnh mùa 2020 không được tổ chức.

Xét về lực lượng, phong độ và lịch sử đối đầu gần đây, trận bán kết giữa hai đội được đánh giá là cân bằng.