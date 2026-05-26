Một dự án kết nối 2 ga Metro, 2 sân bay, 2 thành phố trực thuộc Trung ương

Mặt tiền chiến lược, liền kề nhà ga S0 và S2.1

Với quy mô 2,9 ha, The Gió Riverside tọa lạc tại vị trí liền kề nút giao Tân Vạn, trục Xa lộ Hà Nội, tuyến Vành Đai 3. Đây là khu vực tập hợp nhiều hạ tầng quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ kết nối TP.HCM với các trung tâm công nghiệp, cảng hàng không, logistics.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside.

Đáng chú ý, The Gió Riverside là dự án hiếm hoi liền kề 2 nhà ga S0 và S2.1 của tuyến Metro số 1 kéo dài đến sân bay quốc tế Long Thành.

Cụ thể, nhà ga S0 là điểm đầu tuyến (nối dài từ ga Bến Xe Suối Tiên hiện hữu) được quy hoạch là đầu mối then chốt trong việc đón - trả hành khách và phân luồng giao thông công cộng liên tỉnh tại cửa ngõ khu Đông. Trong khi đó, ga S2.1 trực diện The Gió Riverside được định hướng là điểm kết nối trực tiếp đến trung tâm hành chính mới Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành.

Sự hiện diện đồng thời của 2 nhà ga S0 và S2.1 tại khu vực dự án The Gió Riverside không chỉ giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các đầu mối công nghiệp, trung tâm hành chính và hệ sinh thái giáo dục - công nghệ mà còn góp phần thay đổi hành vi dịch chuyển và nhu cầu an cư theo định hướng "giao thông dẫn dắt phát triển".

Dưới góc nhìn quy hoạch, đây cũng là khu vực được ưu tiên phát triển mô hình TOD với mật độ kết nối cao, quy hoạch rõ ràng và tiềm năng hình thành chuỗi dịch vụ, thương mại và tiện ích phục vụ cư dân sử dụng Metro.

Kết nối 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành

Nhờ lợi thế liền kề 2 nhà ga S0 và S2.1, cư dân The Gió Riverside có thể kết nối trực tiếp đến 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Tuyến Metro kết nối 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Từ ga S2.1, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận đến ga SC tại trung tâm hành chính mới Đồng Nai, sau đó theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay quốc tế Long Thành.

Ở chiều ngược lại, thông qua ga S0, cư dân có thể di chuyển đến ga Suối Tiên, ga Thủ Đức của tuyến Metro số 1 hiện hữu, sau đó liên thông với tuyến Metro số 6 để kết nối đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Từ đây, hình thành trục giao thông công cộng xuyên suốt giữa 2 sân bay quốc tế của khu vực với chiều dài hơn 60km, tổng thời gian di chuyển khoảng 40 phút. Trong đó, các nhà ga S0, S2.1 liền kề The Gió Riverside đóng vai trò là các điểm trung chuyển quan trọng, kết nối đồng bộ giữa các tuyến Metro.

Đây được xem là lợi thế hiếm có trên thị trường, khi The Gió Riverside vừa nằm trên trục kết nối hiện hữu, vừa đón đầu các tuyến Metro liên vùng. Yếu tố này giúp dự án đồng thời sở hữu khả năng kết nối thực tế ở hiện tại và dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn khi các tuyến Metro dự kiến khởi công đồng loạt trong 2026.

Từ đó, mở ra tiềm năng hình thành các cộng đồng cư dân tri thức, kéo theo sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và tiện ích đô thị.

Kết nối 2 thành phố trực thuộc Trung ương

Bên cạnh lợi thế Metro, The Gió Riverside còn nằm trong khu vực được ưu tiên triển khai loạt hạ tầng trọng điểm, kết nối 2 thành phố trực thuộc trung ương là TP.HCM và Đồng Nai.

Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận nút giao Tân Vạn (Xa lộ Hà Nội - Vành Đai 3), 10 phút đến đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, 20 phút kết nối sân bay quốc tế Long Thành, 70 phút đến Phường Vũng Tàu.

Hạ tầng kết nối liền kề dự án The Gió Riverside.

Theo đại diện An Gia, sự hiện diện tại tâm điểm hạ tầng khu Đông giúp The Gió Riverside trở thành điểm trung chuyển liên vùng không chỉ về mặt giao thông mà cả về dòng vốn cùng sự dịch chuyển dân cư chất lượng cao.

Mặt khác, lợi thế vị trí cũng giúp The Gió Riverside đáp ứng tốt tiềm năng gia tăng giá trị. Trong khi nhiều dự án khác chỉ bám dọc tuyến hạ tầng và còn cách xa các điểm giao, thì The Gió Riverside nằm ngay cửa ngõ của chuỗi liên kết lớn sẽ đảm bảo duy trì sức tăng ổn định hơn trong trung và dài hạn.

Đặc biệt, khi thị trường bước vào giai đoạn tái định hình, nhà đầu tư và người mua ở thực ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng cao, gắn với hạ tầng thật - kết nối thật. The Gió Riverside không chỉ thỏa mãn các tiêu chí đó mà còn đón đúng “điểm rơi” của chu kỳ phát triển hạ tầng khu Đông, sẵn sàng đón đầu tiềm năng tăng giá trong tương lai.

