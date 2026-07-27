60 năm chờ đợi, người vợ 93 tuổi nghẹn ngào đón 96 trang kỷ vật của chồng liệt sĩ

(VTC News) -

Cuộc đoàn tụ sau 60 năm trong 96 trang kỷ vật.

Sáu mươi năm sau ngày thầy giáo Nguyễn Đức Châu lên đường đi B, 96 trang hồ sơ, kỷ vật của ông trở về với người vợ 93 tuổi và những người con đã dành hơn nửa thế kỷ tìm kiếm. Đó là những tài liệu được trao lại cho gia đình tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026.

Bà Bùi Vi Anh cùng con trai Nguyễn An Hải lật mở từng trang hồ sơ của chồng - liệt sĩ Nguyễn Đức Châu.

Trong căn nhà ở phường Láng (Hà Nội), ông Nguyễn An Hải (sinh năm 1961) cẩn thận xếp từng tập giấy đã ngả màu thời gian.

Bên cạnh ông, bà Bùi Vi Anh hơi cúi người, lặng lẽ dõi theo. Hai mẹ con chậm rãi lật từng trang. Khi ông Hải đưa một tờ giấy lại gần, bà chăm chú nhìn những dòng chữ đã phai, đầu ngón tay khẽ lần theo mép giấy như muốn chạm vào dấu vết của người đã rời xa gia đình từ 60 năm trước.

Hồ sơ đi B của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu. Trong số đó có giấy chứng minh, hồ sơ cán bộ, sơ yếu lý lịch, lý lịch đảng viên, quyết định điều động đi B... tất cả được lưu giữ suốt nhiều thập kỷ trước khi trở về với gia đình. Ông Hải dừng lại khá lâu ở tấm giấy chứng minh của cha. Bức ảnh nhỏ trên đó vẫn lưu giữ gương mặt người thầy giáo trẻ trước ngày vào Nam. "Sau hơn nửa thế kỷ, được tận tay cầm những kỷ vật và mang về đặt bên gia đình là điều tôi luôn mong ước. Gia đình tôi coi đây là một cuộc đoàn tụ với bố", ông nghẹn giọng. Với gia đình ông Hải, đó không chỉ là những tài liệu được lưu giữ qua chiến tranh, mà còn là những dấu tích còn sót lại của người cha, người chồng đã xa gia đình từ mùa hè năm 1965. Người đàn ông trong bức ảnh nhỏ vẫn ở tuổi 30. Người vợ ngồi trước tấm ảnh ấy nay đã 93 tuổi. Cậu con trai mới 4 tuổi ngày cha lên đường cũng đã bước qua tuổi lục tuần.

Cái tên gửi theo một đời bình an

Liệt sĩ Nguyễn Đức Châu và bà Bùi Vi Anh đều là giáo viên. Ông Châu dạy văn tại Trường Sư phạm trung cấp Hải Phòng, nay là Trường Đại học Hải Phòng. Bà Vi Anh là giáo viên dạy sử tại Trường Học sinh Miền Nam số 4 ở Hải Phòng.

Giữa những năm tháng chiến tranh, họ đến với nhau bằng tình yêu đầu đời và cùng chia sẻ một lý tưởng: Tổ quốc là trên hết, vì đất nước sẵn sàng hy sinh!

Cả hai từng tham gia giảng dạy cho học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Tên người con trai Nguyễn An Hải được ghép từ tên hai ngôi trường nơi cha mẹ ông công tác, đồng thời gửi gắm mong ước của đôi vợ chồng trẻ về một cuộc đời bình an cho con.

gia dinh liet si 3.jpg Sau hơn nửa thế kỷ, được tận tay cầm những kỷ vật và mang về bên gia đình là điều tôi luôn mong ước. Gia đình tôi coi đây là một cuộc đoàn tụ với bố. Ông Nguyễn An Hải

Nhưng chiến tranh không để gia đình nhỏ ấy được sống trọn vẹn với mong ước của mình.

Theo kế hoạch ban đầu, vợ chồng ông Châu cùng đăng ký đi B từ năm 1963. Trước khi trở thành cô giáo, bà Vi Anh từng tham gia phong trào học sinh yêu nước trong nội thành Hà Nội từ những năm 1948-1949. "Tôi nghĩ việc đi B khi ấy là rất bình thường. Chồng đi thì vợ cũng muốn đi cùng", bà kể.

Kế hoạch được hoãn lại do chiến dịch chưa diễn ra như dự kiến. Trong khoảng thời gian đó, vợ chồng bà có thêm người con gái thứ hai. Đến năm 1965, ông Châu nhận quyết định đi B, còn bà ở lại với hai con.

Ngày người thầy giáo trẻ rời Hải Phòng, con trai An Hải mới 4 tuổi, con gái út vừa được 11 tháng rưỡi.

Trong tập hồ sơ trở về sau 60 năm có quyết định điều động ông Châu vào chiến trường. Ông Hải cầm tờ quyết định, còn bà Vi Anh lặng lẽ dõi theo những dòng chữ ghi ngày người chồng lên đường - thời khắc gia đình bắt đầu cuộc chia ly kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Cả hai vợ chồng trẻ khi ấy đều hiểu vào chiến trường đồng nghĩa với việc đối mặt với hiểm nguy, nhưng cũng xem đó là trách nhiệm của thế hệ mình. "Tôi yêu đất nước, sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc tình yêu thương lớn nhất của cuộc đời mình", bà nhớ lại.

Năm 1966, một năm sau ngày lên đường, thầy giáo Nguyễn Đức Châu hy sinh tại chiến trường Tây Ninh.

Tin ấy đến với gia đình không phải trong một khoảnh khắc đột ngột, mà qua những lời báo tin dè dặt của bạn bè, đồng đội. Người này nói một câu, người khác cho biết thêm một chi tiết. Trong hoàn cảnh thời chiến, họ không thể công khai thông tin nhưng vì tình nghĩa vẫn tìm cách báo cho người vợ trẻ.

Bà Vi Anh nghe, hiểu, nhưng vẫn cố giữ lại một hy vọng mong manh. Bà từng nghĩ biết đâu đã có sự nhầm lẫn nào đó giữa những cái tên giống nhau. "Thực ra đó chỉ là một niềm hy vọng rất mơ hồ. Trong lòng tôi cũng biết tin ấy là chính xác", bà kể.

Khi ấy, ông Hải còn quá nhỏ để hiểu thế nào là sự hy sinh. Ông chỉ nhớ mẹ khóc. Cậu bé thấy mẹ buồn, chạy đến hỏi. Bà ôm con vào lòng rồi nói: "Bố con hy sinh rồi".

"Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chỉ biết khóc theo mẹ, chưa đủ lớn để hiểu hết mất mát ấy. Sau này tôi mới cảm nhận được rằng sẽ không còn những buổi cả nhà cùng nhau đi chơi ở vườn hoa Hải Phòng nữa rồi", ông Hải nói.

Giữ lại cho con nửa niềm hạnh phúc

Nỗi mất mát mà cậu bé 4 tuổi khi ấy chưa thể hiểu hết lại trở thành một phần cuộc đời của người mẹ trẻ.

"Tôi chỉ nghĩ thương các con", bà Bùi Vi Anh nói khi nhắc đến quyết định ở vậy sau ngày chồng hy sinh. Điều bà nghĩ đến trước tiên là hai con còn quá nhỏ.

Nếu đi thêm bước nữa, rồi có thêm con, trong nhà sẽ có "con anh, con tôi, con chúng ta". Bà sợ những đứa trẻ đã sớm mất cha sẽ phải chịu thêm thiệt thòi.

"Các con đã mất cha, điều còn lại chỉ là tình thương của mẹ. Nếu tôi lập gia đình mới thì tình cảm cũng sẽ phải chia sẻ, các con sẽ càng thiệt thòi hơn", bà tâm sự.

Bà Bùi Vi Anh vuốt ve tấm ảnh người chồng mãi dừng lại ở tuổi 30. Ở người mẹ ấy còn có một nỗi lo rất bản năng. Bà có thể nghiêm khắc với chính con mình, nhưng nếu người khác trách mắng các con, bà sẽ không chịu nổi. Hai đứa trẻ đã "mất đi một nửa niềm hạnh phúc", bà không muốn cuộc đời con phải chịu thêm một phần khổ đau nào nữa. "Nỗi đau khi ấy quá lớn, tôi cũng không thiết gì, chỉ muốn tập trung nuôi dạy các con", bà nói. Song, ông Nguyễn Đức Châu không phải người thân duy nhất của bà Vi Anh ngã xuống trong chiến tranh. Bà còn lần lượt nhận tin anh trai, rồi anh rể cũng không trở về. Ba lần đón nhận tin dữ liên tiếp khiến người phụ nữ ấy chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau này đã phải đối diện với nỗi đau khác. Bà thừa nhận đó là quãng thời gian đau đớn nhất cuộc đời. Tuy nhiên, giữa những mất mát nối tiếp, bà vẫn có cha mẹ, người thân và đồng nghiệp ở bên động viên, giúp bà tiếp tục đứng lớp và nuôi hai con khôn lớn. "Thời chiến, việc hy sinh vì đất nước là điều tất yếu. Gia đình tôi cũng xác định đây là sự hy sinh vì Tổ quốc", bà nói.

Chấp nhận sự thật không có nghĩa bà thôi mong một ngày được gặp lại chồng.

Mùa hè năm 1975, khi đất nước vừa thống nhất, người nữ giáo viên lập tức xin vào Tây Ninh tìm phần mộ ông Nguyễn Đức Châu.

Hành trình khi ấy không hề dễ dàng. Tàu chỉ có vé đến Vinh, từ đó phải tiếp tục đi ô tô. Nhiều người xếp hàng cả tuần vẫn chưa mua được vé, còn bà may mắn được một người mua giúp để kịp lên đường.

Trước lúc đi, bà xin phép nhà trường và Sở Giáo dục. Biết hoàn cảnh của nữ giáo viên, lãnh đạo động viên bà yên tâm vào Nam giải quyết công việc, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà.

gia dinh liet si 5.jpg Không có những con người sẵn sàng hy sinh thì làm sao có độc lập Bà Bùi Vi Anh

Tại Tây Ninh, cơ quan chức năng đưa bà đến nơi người chồng yên nghỉ và giúp gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về miền Bắc. Đó là lần gặp lại đầu tiên của bà với người chồng sau gần mười năm chia xa.

Hài cốt người liệt sĩ đã trở về với gia đình từ năm 1975. Nhưng những giấy tờ từng theo người thầy giáo trẻ vào chiến trường vẫn bặt vô âm tín. Phải thêm hơn nửa thế kỷ, cuộc trở về ấy mới thực sự trọn vẹn.

Ở tuổi 93, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt hằn dấu thời gian nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, bà Vi Anh thêm một lần nhìn gương mặt người chồng qua tấm giấy chứng minh đã ngả màu. Người thầy giáo trong bức ảnh mãi dừng lại ở tuổi 30.

"Bao nhiêu hy sinh, mình chỉ là hạt cát thôi mà. Không có những con người sẵn sàng hy sinh thì làm sao có độc lập", bà nói rồi khẽ khép tập hồ sơ.

Sáu mươi năm sau ngày rời Hải Phòng đi B, thầy giáo Nguyễn Đức Châu trở về với gia đình không chỉ bằng phần hài cốt được đưa từ Tây Ninh về quê hương, mà còn bằng 96 trang hồ sơ đã đi qua chiến tranh, cuối cùng đến tay những người thân yêu nhất.