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Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/6/2026

(VTC News) -

Cập nhật giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu mới nhất, bảng giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay so với các thương hiệu khác.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là các tạp chất. Trên thị trường, vàng 9999 còn được gọi bằng nhiều tên khác như vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hay vàng bốn số 9.

Với hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và tính chất khá mềm. Do vậy, sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động, không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức cầu kỳ hoặc đính đá.

Thay vào đó, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn nhằm đáp ứng nhu cầu tích trữ tài sản và đầu tư lâu dài. Đây cũng là một trong những dòng vàng được nhiều người lựa chọn để bảo toàn giá trị theo thời gian.

Vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 8h ngày 13/6/2026:

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.240.000  14.540.000 đồng/chỉ 
Vàng miếng SJC 14.240.000  14.540.000 đồng/chỉ 
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.240.000  14.540.000 đồng/chỉ 
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.240.000  14.540.000 đồng/chỉ 
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.040.000 14.440.000 đồng/chỉ 
Vàng hệ thống  13.800.000 Liên hệ  đồng/chỉ 
Vàng thương hiệu khác  13.500.000 Liên hệ  đồng/chỉ 
Vàng nguyên liệu 13.450.000 Liên hệ  đồng/chỉ 

 

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 13/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.240.000 

14.540.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.240.000 

14.542.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.240.000 

14.543.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.230.000 

14.530.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.030.000

14.540.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.240.000

14.540.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.240.000

14.540.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.240.000

14.540.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.900.000

14.400.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.240.000

14.540.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.600.000

13.800.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.050.000

14.450.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.040.000

14.440.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.140.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.040.000

14.400.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.240.000 

14.540.000 

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Hoàng Lan (tổng hợp)
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