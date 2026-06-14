Xem trực tiếp Đức vs Curacao, bảng E World Cup 2026 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đức đấu với Curacao lúc 0h ngày 15/6 trong khuôn khổ bảng E World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số Đức vs Curacao, giúp độc giả theo dõi đầy đủ các tình huống đáng chú ý của màn so tài này.

Thông tin trận Đức đấu với Curacao

Trận Đức vs Curacao diễn ra trên sân NRG, Houston, Mỹ. Đây là trận ra quân của hai đội tại bảng E World Cup 2026. Bảng đấu này còn có Bờ Biển Ngà và Ecuador. Theo dữ liệu được công bố trước trận, Opta tính cơ hội thắng của Đức ở mức 90,7%. Tỷ lệ thắng của Curacao là 3,3%.

Đội tuyển Đức từng 4 lần vô địch World Cup. Lần gần nhất đội bóng này đăng quang là năm 2014. Ở hai kỳ World Cup gần nhất, Đức đều dừng bước từ vòng bảng.

Đội tuyển Đức đấu với Curacao ở trận ra quân tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đức bước vào World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann. Trong 10 trận gần nhất trước giải, đội tuyển Đức thắng 9 trận và thua 1 trận. Kể từ sau trận thua Slovakia 0-2 vào tháng 9/2025, Đức có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp.

Trong 10 trận gần nhất, hàng công Đức ghi 28 bàn. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane và Kai Havertz là những cầu thủ được nhắc đến trong nhóm tấn công của đội tuyển Đức. Joshua Kimmich có thể được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải.

Curacao lần đầu tiên tham dự World Cup. Đội bóng vùng Caribe trở thành quốc gia nhỏ nhất về dân số và diện tích từng giành quyền góp mặt ở vòng chung kết World Cup.

Trong 10 trận gần nhất, Curacao thắng 4, hòa 3 và thua 3. Đội tuyển này ghi 18 bàn trong giai đoạn đó. Trước ngày ra quân, Curacao thắng Aruba 4-0. Trước đó, đội bóng của HLV Dick Advocaat thua Scotland, Australia và Trung Quốc.

Curacao không ghi nhận ca chấn thương đáng kể trước trận đấu với Đức. Kenji Gorre đã vượt qua vấn đề ở đầu gối. Leandro Bacuna dự kiến đeo băng đội trưởng. Tahith Chong là một trong những cầu thủ đáng chú ý trên hàng công.

Cách xem trực tiếp Đức đấu với Curacao trên VTV

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Trận Đức vs Curacao diễn ra lúc 0h ngày 15/6, được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Để xem trực tiếp World Cup 2026 trên điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, nền tảng truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”. VTV bố trí ô riêng cho World Cup 2026 ở khu vực này. Khán giả nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Với máy tính, khán giả truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.