Tác dụng của lá dâu tằm đối với sức khỏe

(VTC News) -

Cây dâu tằm là cây gì?

Cây dâu tằm còn được gọi với các tên như dâu cang, tầm tang...tên khoa học là Morus alba L. Morus acidosa thuộc họ dâu tằm moraceae. Dâu tằm là cây thân gỗ cao khoảng từ 2 đến 3m, lá mọc so le hình bầu dục, mép lá có răng cưa.

Hoa mọc thành bông hay khối hình cầu, quả dâu khi mới mọc có màu xanh, sau đó chuyển đỏ và cuối cùng có màu đen sẫm, được dùng để ăn, làm thuốc hoặc ngâm rượu.

Tác dụng của lá dâu tằm với sức khỏe

Lá dâu tằm (tang diệp) có tính hàn, vị đắng và ngọt nhẹ, giúp thanh nhiệt, làm dịu cơ thể và ổn định tinh thần. Nhờ đó, lá dâu tằm hỗ trợ cải thiện giấc ngủ tự nhiên, nhẹ nhàng...

Dưới đây là một số tác dụng phổ biến của lá dâu tằm theo thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống

Hỗ trợ thanh nhiệt, làm mát cơ thể

Một trong những công dụng được nhắc đến nhiều nhất của lá dâu tằm là khả năng thanh nhiệt, giúp giảm cảm giác nóng trong, bứt rứt và khó chịu.

Khi cơ thể bị tích nhiệt, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như khô miệng, khát nước, lòng bàn tay bàn chân nóng hoặc khó ngủ. Việc sử dụng lá dâu tằm đúng cách có thể góp phần làm dịu các biểu hiện này.

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ

Lá dâu tằm được nhiều người sử dụng như một loại trà thảo mộc giúp thư giãn tinh thần. Một số hợp chất tự nhiên trong lá dâu tằm như flavonoid và các axit amin có khả năng hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh, giảm trạng thái căng thẳng và lo âu quá mức. Nhờ đó, người dùng có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn và hạn chế tình trạng trằn trọc về đêm.

Lá dâu tằm đặc biệt phù hợp với những trường hợp mất ngủ nhẹ liên quan đến stress, nóng trong hoặc tinh thần căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế cho các phương pháp điều trị chuyên khoa khi mất ngủ kéo dài hoặc nghiêm trọng.

Hỗ trợ sức khỏe hô hấp

Trong y học cổ truyền, lá dâu tằm thường được dùng trong các bài thuốc liên quan đến phế nhiệt, ho hoặc các triệu chứng khó chịu ở đường hô hấp. Các bài thuốc từ lá dâu non kết hợp cùng những thực phẩm khác được cho là giúp hỗ trợ làm dịu đường hô hấp và giảm cảm giác khó chịu do nóng trong gây ra.

Một trong những công dụng được nhắc đến nhiều nhất của lá dâu tằm là khả năng thanh nhiệt, nóng trong (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ chăm sóc da và bồi bổ cơ thể

Nhiều bài thuốc cổ truyền kết hợp lá dâu tằm với mè đen, thục địa hoặc các dược liệu khác nhằm hỗ trợ dưỡng da, tăng cường khí huyết và cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể. Theo kinh nghiệm dân gian, việc sử dụng đúng cách và trong thời gian phù hợp có thể góp phần giúp làn da tươi nhuận hơn và nâng cao thể trạng.

Một số cách sử dụng lá dâu tằm

Pha trà lá dâu tằm

Đây là cách dùng phổ biến nhất. Người dùng có thể sử dụng 5–7g lá dâu tằm khô hãm với nước sôi khoảng 10 phút rồi uống như trà. Thức uống này thường được dùng vào buổi tối nhằm hỗ trợ thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nấu nước lá dâu tằm

Lá dâu tươi sau khi rửa sạch có thể được đun với khoảng 1 lít nước trong 10–15 phút. Nước lá dâu tằm thường được dùng khi còn ấm để hỗ trợ thanh nhiệt và giảm cảm giác nóng trong cơ thể.

Kết hợp với các thảo dược khác

Trong dân gian, lá dâu tằm còn được kết hợp với hoa cúc, tâm sen hoặc lá vông nem để tăng tác dụng thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ và giúp cơ thể dễ chịu hơn sau những ngày căng thẳng.

Lưu ý khi sử dụng lá dâu tằm

Mặc dù là thảo dược tương đối lành tính, người dùng không nên sử dụng nước lá dâu tằm quá đặc hoặc dùng với lượng lớn trong thời gian dài. Do có tính mát, việc lạm dụng có thể gây cảm giác mệt mỏi hoặc ảnh hưởng đến huyết áp ở một số người nhạy cảm.

Những người bị huyết áp thấp, phụ nữ mang thai hoặc đang điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng. Nếu tình trạng mất ngủ hoặc các vấn đề sức khỏe kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp.

Lá dâu tằm là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền với nhiều công dụng như thanh nhiệt, hỗ trợ thư giãn thần kinh, cải thiện giấc ngủ và góp phần ổn định một số chỉ số sức khỏe. Tuy nhiên, hiệu quả của lá dâu tằm phụ thuộc vào cơ địa mỗi người và chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ, không thay thế cho các phương pháp điều trị y khoa khi cần thiết.