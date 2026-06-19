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Tai nạn chết người, 'pháo đài bay' B-52 phơi bày loạt điểm yếu

(VTC News) -

Chiếc B-52 gặp nạn trong chuyến bay thử nghiệm tại căn cứ Edwards (Mỹ) khiến 8 người thiệt mạng, phơi bày loạt điểm yếu chí tử của dòng "pháo đài bay".

VTC News
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