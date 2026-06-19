+
++
Tin mới nhất
Tin nổi bật
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Tai nạn chết người, 'pháo đài bay' B-52 phơi bày loạt điểm yếu
(VTC News) -
Chiếc B-52 gặp nạn trong chuyến bay thử nghiệm tại căn cứ Edwards (Mỹ) khiến 8 người thiệt mạng, phơi bày loạt điểm yếu chí tử của dòng "pháo đài bay".
VTC News
⚡ Tin mới nhất
🔥 Tin nổi bật
Tin mới
Diễn viên Phương Nam 'Mưa đỏ' giờ ra sao sau cú hích 700 tỷ đồng?
08:00 19/06/2026
Sao Việt
Trực tiếp bóng đá Mexico 0-0 Hàn Quốc: Son Heung-min đá chính
07:40 19/06/2026
Thể thao
5.000 người được khám sức khỏe miễn phí tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình
07:38 19/06/2026
Tin tức
Ghép phổi đêm 30 Tết, cô gái 'phổi đục lỗ' hiến tạng, xây TikTok lan tỏa sự sống
07:36 19/06/2026
Tin tức
Bảng xếp hạng bảng B World Cup 2026 mới nhất: Canada, Thụy Sỹ tranh ngôi đầu
07:34 19/06/2026
World Cup 2026
Nghi phạm xả súng giết người bị truy nã xuất hiện gần đội tuyển Anh
07:30 19/06/2026
World Cup 2026
Điểm chuẩn trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm qua tăng giảm ra sao?
07:30 19/06/2026
Tuyển sinh
Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS)
07:24 19/06/2026
Thời sự quốc tế
Ba tàu chở dầu Ả-rập Xê Út vận chuyển 6 triệu thùng vượt Eo biển Hormuz
07:23 19/06/2026
Thời sự quốc tế
Iran cho phép tàu thuyền tự do đi qua eo biển Hormuz trong vòng 60 ngày
07:20 19/06/2026
Thời sự quốc tế
Nhận định, dự đoán kết quả Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay: Không còn đường lùi
07:15 19/06/2026
Thể thao
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 19/6 và sáng 20/6
07:09 19/06/2026
Thể thao
'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độc
07:00 19/06/2026
Sao thế giới
Mẹo hút bụi bằng máy sấy tóc
07:00 19/06/2026
Gia đình
Tai nạn chết người, 'pháo đài bay' B-52 phơi bày loạt điểm yếu
07:00 19/06/2026
VTC NEWS TV
Xem thêm