(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 19/6 và sáng 20/6 có 4 trận đấu. Mỹ sẽ đối đầu với Australia trên sân Lumen Field, Seattle. Cùng bảng D là trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay ở sân Levi's). Bảng C chứng kiến màn đối đầu giữa Scotland và Morocco trên sân sân Gillette cùng trận Brazil vs Haiti tại Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 19/6 và sáng 20/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 20/6 2h Mỹ vs Australia VTV3, VTV10, VTV6 20/6 5h Scotland vs Morocco VTV3, VTV6 20/6 7h30 Brazil vs Haiti VTV3, VTV6 20/6 10h Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Mỹ và Australia cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu, nhưng cách thắng của 2 đội rất khác nhau. Mỹ hạ Paraguay 4-1 bằng thế trận tấn công tốc độ cao, trong khi Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 nhờ sự chắc chắn và khả năng phản công hiệu quả.

Trên bảng xếp hạng bảng D World Cup 2026, Mỹ tạm đứng đầu nhờ hơn Australia chỉ số phụ. Đội thắng gần như đặt một chân vào vòng 1/16 với lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối. Đội tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, chất lượng tấn công và màn trình diễn ấn tượng ở ngày ra quân. Folarin Balogun, Giovanni Reyna, Christian Pulisic và Weston McKennie giúp Mỹ có nhiều "điểm nổ" ở 1/3 cuối sân.

Brazil không được phép tiếp tục đánh rơi điểm. Trận hòa Morocco 1-1 ở lượt mở màn khiến đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đứng sau Scotland tại bảng C. Với vị thế ứng viên vô địch, Brazil cần một chiến thắng rõ ràng trước Haiti để lấy lại nhịp điệu và giảm áp lực trước lượt cuối gặp Scotland.

Brazil không được phép tiếp tục đánh rơi điểm ở trận đấu với Haiti. (Ảnh: Reuters)

Haiti thua Scotland 0-1, nhưng không phải đội bóng hoàn toàn bị động. Họ tung ra 15 cú sút, nhiều nhất bảng C ở lượt đầu, đồng thời có 22 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Điều đó cho thấy Haiti có thể tạo ra vài tình huống nguy hiểm nếu Brazil thiếu tập trung.

3 điểm giành được trước Haiti giúp Scotland tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C. Nếu vượt qua Morocco ở lượt trận tiếp theo, đoàn quân của HLV Steve Clarke sẽ sớm ghi tên mình vào vòng 1/16 World Cup 2026. Trong trường hợp Brazil không thắng được Haiti ở trận đấu cùng bảng, Scotland thậm chí sẽ chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng.

Bên kia chiến tuyến, Morocco đã cầm hòa Brazil 1-1. Ismael Saibari là người mở tỷ số cho đại diện Bắc Phi. Dù một chiến thắng trước Scotland chưa thể bảo đảm tấm vé đi tiếp, nhưng nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Mohamed Ouahbi sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vào vòng knock-out trước lượt đấu cuối gặp Haiti.

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào lượt trận thứ hai trong tình thế buộc phải thắng sau khi để thua 0-2 trước Australia ở ngày ra quân. Dù không giành được điểm số, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella vẫn có những giai đoạn chơi lấn lướt và kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá.

Trong khi đó, Paraguay bộc lộ nhiều điểm yếu nơi hàng phòng ngự ở thất bại 1-4 trước Mỹ. Đại diện Nam Mỹ gặp nhiều khó khăn trước những pha lên bóng tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái của đối thủ. Thách thức dành cho họ ở lượt trận này cũng không hề nhỏ khi Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lối chơi khá tương đồng với đội tuyển Mỹ.

Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026

Ngày 14/6

5h: Brazil vs Morocco.

8h: Haiti vs Scotland.

Ngày 20/6

5h: Scotland vs Morocco.

7h30: Brazil vs Haiti.

Ngày 25/6

5h: Morocco vs Haiti.

5h: Scotland vs Brazil.

Lịch thi đấu bảng D World Cup 2026

Ngày 13/6

8h: Mỹ vs Paraguay.

Ngày 14/6

11h: Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 20/6

2h: Mỹ vs Úc.

10h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay.

Ngày 26/6

9h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ.

9h: Paraguay vs Úc.