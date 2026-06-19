Neymar bị gạt khỏi đội hình Brazil, khó thi đấu vòng bảng World Cup 2026

(VTC News) -

Tờ Record cho biết Neymar không cùng đội tuyển Brazil di chuyển đến Philadelphia (Mỹ) để thi đấu với Haiti. Ngôi sao này ở lại khách sạn của đội tuyển Brazil tại New Jersey để hồi phục chấn thương cơ. Điều này đồng nghĩa huấn luyện viên Carlo Ancelotti không đưa Neymar vào danh sách đăng ký thi đấu ở trận Brazil gặp Haiti thuộc lượt 2 bảng C World Cup 2026.

Hôm qua (18/6), Neymar bất ngờ xuất hiện trên sân tập của Brazil với nụ cười rạng rỡ cũng như thể trạng được cho là đã cải thiện. Anh tham gia vận động cùng các cầu thủ khác và tập luyện với bóng. Quãng thời gian tiếp theo, ngôi sao của Santos tập các bài tập cá nhân.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti quyết định để Neymar ở lại khách sạn để cầu thủ này tập trung phục hồi. Nhiều khả năng ngôi sao của câu lạc bộ Santos không kịp ra sân ở vòng bảng World Cup 2026.

Neymar tiếp tục vắng mặt tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Ở lượt trận đầu tiên, Neymar ngồi trong khu vực kĩ thuật nhưng không được huấn luyện viên Ancelotti đăng kí thi đấu. Anh gặp chấn thương từ hồi giữa tháng 5/2026 trong màu áo câu lạc bộ Santos.

Quyết định triệu tập Neymar và loại Joao Pedro khiến huấn luyện viên Carlo Ancelotti gây ra rất nhiều tranh cãi. Nỗ lực không thể che lấp sự thật rằng Neymar gặp rất nhiều chấn thương và không còn ở đỉnh cao phong độ. World Cup 2026 cũng là lần cuối cùng tiền đạo này dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Neymar thậm chí còn vướng vào tin đồn đã che giấu mức độ nghiêm trọng của chấn thương để có thể được tập trung độ tuyển quốc gia. Theo dự kiến, Neymar thực tế chỉ có thể thi đấu nếu Brazil vượt qua vòng bảng.

Sau giai đoạn đáng quên tại Al Hilal (Ả Rập Xê Út), Neymar trở về Brazil khoác áo câu lạc bộ Santos từ tháng 1/2025. Chấn thương nặng liên tiếp trong những năm gần đây khiến Neymar sa sút rõ rệt nhưng anh vẫn là cầu thủ được yêu mến hàng đầu ở quê nhà.

Tại mùa giải 2025, Neymar ghi 11 bàn và có 4 kiến tạo cho Santos - giúp đội bóng này trụ hạng ở Serie A sau những trận đấu cuối cùng. Sang đến năm 2026. ngôi sao này ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo trong 15 lần ra sân. Santos tạo mọi điều kiện tốt nhất để Neymar tỏa sáng và không dính chấn thương.