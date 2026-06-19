Dự báo thời tiết 19/6: Miền Bắc tái diễn nắng nóng, chiều tối nhiều nơi mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/6/2026

Ngày 19/6, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 19/6, nắng nóng tái diễn ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 19/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Ngày 20/6, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng ở các địa phương này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cũng trong ngày 20/6, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 37°C. Từ 21/6, nắng nóng mở rộng ra trung du Bắc Bộ.

Trong hai ngày này, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, Nam Phú Thọ 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, vùng núi có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, trong đó, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.