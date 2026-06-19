Thụy Sỹ thắng Bosnia & Herzegovina 4-1: Siêu dự bị tỏa sáng, 20 phút bùng nổ

(VTC News) -

Sáng 19/6 trên sân vận động SoFi ở Inglewood (California, Mỹ), đội tuyển Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina tạo nên trận đấu có nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả ở lượt trận thứ 2 bảng B World Cup 2026. Toàn bộ diễn biến hấp dẫn nhất của trận đấu diễn ra từ phút 74 trở đi, với 5 bàn thắng và một thẻ đỏ. Thụy Sỹ thắng Bosnia & Herzegovina với tỷ số 4-1 để mở rộng cơ hội đi tiếp.

Manzambi tạo ra bước ngoặt của trận đấu sau khi vào sân. (Ảnh: Reuters)

Trong phần lớn thời gian, 2 đội bóng tạo ra thế trận buồn tẻ. Thụy Sỹ cầm bóng nhiều, đưa bóng sang hai biên liên tục nhưng thiếu sự chính xác và đột biến ở nhịp quyết định. Bosnia & Herzegovina phòng ngự thấp, chấp nhận nhường thế trận và chờ cơ hội từ các pha phản công hoặc bóng chết nhưng cách đá này cũng không hiệu quả.

Hiệp một diễn ra kém hấp dẫn Thụy Sỹ kiểm soát bóng tới 69%, hưởng 4 quả phạt góc, nhưng chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng vỏn vẹn 0,06. Bosnia & Herzegovina không dâng cao đội hình, chỉ tập trung phòng ngự để triệt tiêu mối đe dọa từ đối thủ.

Sau giờ nghỉ, Thụy Sỹ tạo ra sức ép rõ ràng hơn. Dan Ndoye, Breel Embolo và Michel Aebischer lần lượt có cơ hội, buộc thủ môn Nikola Vasilj phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, bước ngoặt chỉ đến sau loạt thay người ở phút 71. Johan Manzambi và Ruben Vargas vào sân, rồi lập tức biến thế trận kiểm soát của Thụy Sỹ thành bàn thắng.

Video: Manzambi mở tỷ số, mở ra trận thắng 4-1 cho Thụy Sỹ

Chính Manzambi mở ra diễn biến hấp dẫn trong hơn 20 phút cuối trận. Tiền đạo này mở tỷ số ở phút 74 bằng cú vô lê trái phá. Sau đó 6 phút, Tarik Muharemovic của Bosnia & Herzegovina nhận thẻ đỏ. Thế trận bỗng chốc trở nên dễ dàng với Thụy Sỹ. Vargas nâng tỷ số lên 2-0, sau đó chuyền cho Manzambi ghi bàn tiếp theo ở phút 90.

Bosnia & Herzegovina bất ngờ rút ngắn tỷ số nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Ermin Mahmic. Tuy nhiên, Thụy Sỹ vẫn kịp tái lập cách biệt 3 bàn. Granit Xhaka thực hiện thành công quả phạt đền để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1.

Thụy Sỹ 4 1 Bosnia & Herzegovina Manzambi 74' 90+3' Mahmic Vargas 84' Manzambi 90' Xhaka 90+7'

Số liệu thống kê Thụy Sỹ 4-1 Bosnia & Herzegovina.