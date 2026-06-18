Nhận định, dự đoán kết quả Brazil vs Haiti 7h30 ngày 20/6: Selecao xóa nghi ngờ

(VTC News) -

Brazil đấu với Haiti lúc 7h30 ngày 20/6 trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia (Mỹ), ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Brazil có 87,3% cơ hội giành chiến thắng, vượt trội so với 4,3% của Haiti.

Thông tin nhanh trận Brazil vs Haiti Thời gian: 7h30 ngày 20/6.Sân: Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ. Giải đấu: Bảng C World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Brazil vs Haiti

Brazil không được phép tiếp tục đánh rơi điểm. Trận hòa Morocco 1-1 ở lượt mở màn khiến đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đứng sau Scotland tại bảng C. Với vị thế ứng viên vô địch, Brazil cần một chiến thắng rõ ràng trước Haiti để lấy lại nhịp điệu và giảm áp lực trước lượt cuối gặp Scotland.

Vấn đề của Brazil ở trận ra quân không chỉ nằm ở tỷ số. Họ kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu tốc độ trong các pha xử lý cuối cùng. Vinicius Junior ghi bàn gỡ hòa bằng khoảnh khắc cá nhân xuất sắc, nhưng các phương án tấn công còn lại chưa tạo cảm giác đủ sắc bén.

Brazil đấu với Haiti ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Haiti thua Scotland 0-1, nhưng không phải đội bóng hoàn toàn bị động. Họ tung ra 15 cú sút, nhiều nhất bảng C ở lượt đầu, đồng thời có 22 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Điều đó cho thấy Haiti có thể tạo ra vài tình huống nguy hiểm nếu Brazil thiếu tập trung.

Dù vậy, chênh lệch đẳng cấp vẫn rất lớn. Brazil có chiều sâu đội hình vượt trội, nhiều ngôi sao ở hàng công và lịch sử đối đầu áp đảo trước Haiti. Nếu sớm tìm được bàn mở tỷ số, đội bóng Nam Mỹ có thể kéo trận đấu về thế một chiều.

Phong độ Brazil

Brazil thắng 3, hòa 2 và thua 1 trong 6 trận gần nhất. Kết quả không quá tệ, nhưng màn trình diễn trước Morocco cho thấy đội bóng này chưa đạt trạng thái tốt nhất. Họ để Morocco dứt điểm 14 lần, trong khi bản thân chỉ có 12 cú sút. Đây là lần đầu tiên Brazil bị đối thủ sút nhiều hơn ở một trận World Cup kể từ tứ kết năm 2006.

Điểm tích cực lớn nhất vẫn là Vinicius Junior. Cầu thủ Real Madrid đã tham gia vào 4 bàn thắng trong 5 trận World Cup gần nhất, gồm 2 bàn và 2 kiến tạo. Khi Brazil gặp khó trong việc phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu, khả năng đột phá một đối một của Vinicius là thứ vũ khí quan trọng nhất.

Brazil cũng có thể thay đổi nhân sự để tăng sức tấn công. Luiz Henrique, Matheus Cunha và Fabinho đều có cơ hội đá chính. Nếu các cầu thủ tấn công biên tạo đủ áp lực, Brazil sẽ có nhiều tình huống đưa bóng vào vòng cấm hơn so với trận gặp Morocco.

Brazil hòa Morocco ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Haiti

Haiti thua Scotland 0-1 ở lượt mở màn, nhưng màn trình diễn của họ không quá lép vế. Đại diện CONCACAF tạo ra số cú sút đáng chú ý, có nhiều lần tiếp cận vòng cấm và khiến Scotland phải chơi rất thận trọng trong phần lớn thời gian trận đấu.

Dù vậy, Haiti vẫn đối mặt thực tế khắc nghiệt ở World Cup. Đội bóng này chưa từng có điểm tại vòng chung kết. Tính cả kỳ World Cup 1974 và trận thua Scotland, Haiti toàn thua các trận đã đấu ở sân chơi này, ghi 2 bàn và thủng lưới 15 lần.

Haiti có một vài điểm sáng cá nhân. Hannes Delcroix chuyền chính xác toàn bộ 66 đường chuyền trước Scotland, đồng thời dẫn đầu đội về số pha giải nguy. Trên hàng công, Wilson Isidor, Ruben Providence và Frantzdy Pierrot có thể tạo ra áp lực nếu Brazil để lộ khoảng trống sau hàng thủ.

Haiti chưa có điểm ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng

Neymar vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề thể trạng. Ngay cả khi có tên trong danh sách đăng ký, khả năng anh đá chính không cao. Carlo Ancelotti nhiều khả năng không mạo hiểm với ngôi sao này ở trận đấu mà Brazil được đánh giá cao hơn hẳn.

Brazil có thể xoay tua một số vị trí. Danilo và Alex Sandro có khả năng trở lại hàng thủ. Fabinho, Luiz Henrique và Matheus Cunha cũng là những phương án được cân nhắc cho đội hình xuất phát. Casemiro, Lucas Paqueta và Igor Thiago có thể phải nhường chỗ sau trận hòa Morocco.

Haiti không có thêm ca chấn thương đáng kể. Huấn luyện viên Sebastien Migne có thể điều chỉnh hàng công, với Josue Casimir cạnh tranh suất đá chính. Wilson Isidor nhiều khả năng tiếp tục đá cao nhất, trong khi thủ môn Johny Placide vẫn là lựa chọn kinh nghiệm trong khung thành.

Đội hình dự kiến Brazil vs Haiti

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Fabinho, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius Junior; Matheus Cunha.

Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Bellegarde, Jean Jacques; Deedson, Casimir, Providence; Isidor.

Dự đoán kết quả Brazil vs Haiti

Brazil có quá nhiều lợi thế để hướng đến chiến thắng. Đội bóng của Ancelotti nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội, đẩy Haiti về sâu bên phần sân nhà và tạo ra số cú sút lớn hơn hẳn. Chìa khóa nằm ở việc Brazil có tận dụng được sức ép sớm hay không.

Haiti có thể nhập cuộc với khối đội hình thấp, ưu tiên bảo vệ trung lộ và chờ phản công. Tuy nhiên, nếu Brazil ghi bàn trong hiệp 1, trận đấu rất dễ mở ra theo hướng có thêm bàn thắng. Khả năng Brazil giữ sạch lưới cũng khá rõ, dù hàng thủ của họ vẫn cần cẩn trọng với các pha phản công biên.

Về các chỉ báo chuyên môn, trận đấu nhiều khả năng có tổng bàn thắng từ 3 trở lên. Brazil có thể vượt trội về số cú sút, số lần chạm bóng trong vòng cấm và phạt góc. Haiti có nguy cơ nhận nhiều thẻ hơn nếu phải liên tục ngăn các pha đi bóng của Vinicius Junior và Luiz Henrique.

Dự đoán kết quả: Brazil 3-0 Haiti.