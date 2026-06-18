Hoãn bế mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế

(VTC News) -

Ban tổ chức Festival Huế 2026 vừa phát đi thông báo tạm hoãn chương trình bế mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế 2026 dự kiến diễn ra tối 18/6 do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm và chia sẻ của Nhân dân, du khách cùng các nghệ sỹ, đơn vị tham gia chương trình.

Thông tin mới nhất về chương trình sẽ được ban tổ chức cập nhật trong thời gian tới thông qua các kênh thông tin chính thức.

Đêm khai mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế diễn ra thành công tối 13/6 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 16h ngày 18/6, nhiều xã, phường ở TP Huế xuất hiện gió giật mạnh cấp 6-7 kèm theo mưa lớn. Theo dự báo, mưa gió sẽ tiếp diễn và kéo dài trong những giờ tới. Đây là nguyên nhân chính khiến sự kiện đêm bế mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế buộc phải tạm hoãn.

Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế (trong chuỗi sự kiện Festival Huế 2026) diễn ra từ 13/6 đến 18/6 với nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.

Theo ban tổ chức, chương trình là điểm nhấn bùng nổ của Lễ hội Mùa hạ trong chuỗi sự kiện của Festival Huế 2026. Năm nay, sân khấu bên bờ sông Hương (trước trường Quốc Học Huế) được lựa chọn làm tâm điểm kết nối sự kiện. Định hướng của tuần lễ là hình thành không gian âm nhạc đương đại mới mẻ, sáng tạo và nhân văn. Với thiết kế mở, chương trình hoàn toàn hướng tới cộng đồng, phục vụ miễn phí cho người dân cố đô và du khách.

Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả được chiêm ngưỡng sự hòa quyện đỉnh cao của múa, pop, flamenco, vũ đạo và các màn trình diễn thời trang.