Dự báo thời tiết 15/6: Hà Nội ngày nắng nóng 36°C, chiều tối mưa rào và dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/6/2026

Từ chiều tối 15/6 đến ngày 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 16-17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày 15/6, Hà Nội mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối. (Ảnh minh hoạ)

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi vùng núi và trung du mưa lớn thì trong ngày 15/6, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 34-36°C. Chiều tối, khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Cùng ngày, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng ở các khu vực này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/6/2026

TP Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đồng bằng nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, đồng bằng 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.