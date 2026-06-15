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Thụy Điển 0 0 Tunisia

Trận đấu giữa Thụy Điển và Tunisia bắt đầu lúc 9h. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.

Cập nhật trực tiếp Thụy Điển vs Tunisia

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Lực lượng, phong độ Tunisia

Tunisia dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử. Đội bóng của huấn luyện viên Sabri Lamouchi không có phong độ cao trước World Cup 2026. Trong 10 trận gần nhất, Tunisia thắng 4, hòa 2 và thua 4 nếu tính cả kết quả phân định bằng luân lưu trước Mali. Đội bóng này khởi đầu giai đoạn chuẩn bị bằng các trận thắng Qatar, Botswana và Uganda.

Tunisia không thắng trong 3 trận gần nhất trước World Cup 2026. Họ hòa Canada 0-0, thua Áo 0-1 và thua Bỉ 0-5. Đội bóng châu Phi không ghi bàn trong cả 3 trận này.

Về lực lượng, Tunisia có gần đủ nhân sự trước trận ra quân. Hannibal Mejbri và Rani Khedira nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát. Omar Rekik được dự kiến đá chính ở trung tâm hàng thủ. Mouhib Chamakh là phương án trong khung thành.

Lực lượng, phong độ Thụy Điển

Thụy Điển trở lại World Cup sau khi vắng mặt ở giải đấu cách đây 4 năm. Đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter giành quyền dự giải thông qua vòng play-off.

Trong 10 trận gần nhất, Thụy Điển thắng 2, hòa 3 và thua 5. Hai chiến thắng trước Ukraine và Ba Lan ở vòng play-off giúp đội tuyển này giành vé đến World Cup 2026. Hai trận gần nhất trước giải của Thụy Điển là hòa Hy Lạp 2-2 và thua Na Uy 1-3. Thụy Điển ghi 13 bàn và nhận 20 bàn thua trong 10 trận gần nhất.

Về lực lượng, Gabriel Gudmundsson bị ốm và khả năng ra sân chưa chắc chắn. Nếu cầu thủ này không thi đấu, Daniel Svensson hoặc Elliot Stroud có thể được sử dụng ở cánh trái. Victor Lindelof, Anthony Elanga, Benjamin Nygren và Alexander Bernhardsson đã bình phục các vấn đề nhẹ.

Thông tin trận Thụy Điển đấu với Tunisia

Trận Thụy Điển đấu với Tunisia diễn ra lúc 9h ngày 15/6 trên sân BBVA, Guadalupe, Mexico. Trận đấu thuộc bảng F World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6.

Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Yael Falcón, người Argentina. Đây là trận thứ hai của bảng F, sau trận Hà Lan đấu với Nhật Bản. Theo Opta, Thụy Điển có 52,3% cơ hội thắng. Khả năng giành chiến thắng của Tunisia là 22,7%.