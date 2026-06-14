Quốc lộ 51 quá tải, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ùn tắc hơn 4km

Anh Nguyễn Đức Duy (một tài xế ngụ TP.HCM) cho biết, anh di chuyển từ biển Phan Thiết (Lâm Đồng). Khi thấy đoạn cầu Long Thành ùn tắc, gia đình chuyển sang đi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhưng khi đến khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp thì gặp cảnh ùn xe kéo dài. “Cứ nghĩ đi đường vòng sẽ thông thoáng hơn, ai ngờ cũng kẹt cứng. Xe nhích từng chút, có đoạn gần như đứng yên”, anh Duy chia sẻ.