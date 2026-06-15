Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2, châu Á vẫn bất bại ở World Cup 2026

(VTC News) -

Trên sân AT&T (Arlington, bang Texas, Mỹ), đội tuyển Hà Lan và Nhật Bản tạo nên trận đấu hấp dẫn mở màn bảng F World Cup 2026. Đội bóng châu Âu 2 lần vượt lên nhưng cuối cùng vẫn phải chia điểm với đối thủ kém 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Hà Lan và Nhật Bản tạo nên trận đấu kịch tính. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp một, Hà Lan kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 69%, chuyền bóng chính xác 90% và chủ động ép sân bằng các pha bóng biên cùng tình huống cố định. Tuy nhiên, ưu thế ấy chưa đủ để tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số. "Cơn lốc màu da cam" có 4 cú sút, 2 lần trúng đích nhưng các cơ hội mà họ tạo ra không đặt cầu thủ dứt điểm ở vị trí thuận lợi.

Nhật Bản trong nửa đầu trận đấu không cầm bóng nhiều. Đại diện của bóng đá châu Á chủ yếu tấn công biên với những quả tạt không hiệu quả. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Hajime Moriyasu cũng có 2 pha uy hiếp khung thành đối phương ở cuối hiệp một.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 21 với dấu ấn của 2 cầu thủ Liverpool trong đội hình Hà Lan. Ryan Gravenberch tạt bóng chuẩn xác để Virgil van Dijk bật cao đánh đầu mở tỷ số. Nhật Bản không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 57, Keito Nakamura dứt điểm hiểm hóc để gỡ hòa cho đội bóng châu Á.

Hà Lan vẫn chiếm ưu thế trong hiệp hai. Phút 64, Summerville nhận đường chuyền của Gravenberch, khống chế gọn gàng rồi tung cú sút đánh bại thủ môn của Nhật Bản. Đại diện châu Âu lần thứ hai vượt lên nhưng vẫn không bảo toàn được tỷ số.

Video: Bàn thắng giúp Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2

Nhật Bản cố gắng đẩy cao đội hình trong khoảng 20 phút cuối và thực hiện nhiều thay đổi nhân sự ở hàng công. Nỗ lực của đội bóng có biệt danh "Samurai xanh" giúp họ lần thứ hai gỡ hòa ở phút 89. Cú đánh đầu rất mạnh của Koki Ogawa chạm vào Daichi Kamada đổi hướng, khiến thủ môn Hà Lan không kịp cản phá.

Hà Lan và Nhật Bản kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Điều này khiến cục diện cuộc cạnh tranh ở bảng F (còn Thụy Điển và Tunisia) thêm khó lường ở các lượt trận tiếp theo. Các đại diện của bóng đá châu Á vẫn bất bại ở World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Hà Lan 2 2 Nhật Bản Van Dijk 51' 57' Nakamura Summerville 64' 89' Kamada

Số liệu thống kê trận Hà Lan 2-2 Nhật Bản.