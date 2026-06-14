Iran cảnh báo nguy cơ 'sai lầm tính toán' với Israel giữa lúc đàm phán với Mỹ

(VTC News) -

Trong lúc xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận mới, giới chức Iran tiếp tục phát đi cảnh báo rằng bất kỳ tiến trình ngoại giao nào cũng sẽ khó thành công nếu không kiềm chế các hành động quân sự của Israel trong khu vực.

Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, Ebrahim Rezaei, cho rằng Tehran không nên mắc phải “sai lầm tính toán” khi theo đuổi một thỏa thuận với Washington trong bối cảnh Israel vừa tiến hành cuộc tấn công vào khu vực phía nam Beirut.

Phát biểu này phản ánh tâm lý hoài nghi trong một bộ phận giới chính trị Iran rằng các cuộc đàm phán với Mỹ có thể mất ý nghĩa nếu Washington vẫn tiếp tục ủng hộ các hoạt động quân sự của Israel.

Hiện trường cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết ông tin tưởng thỏa thuận với Iran sẽ được ký trong ngày, song từ chối công bố chi tiết và cho rằng các thông tin cụ thể sẽ do Nhà Trắng công bố sau.

Trả lời chương trình This Week của ABC, Waltz nói: “Tôi sẽ để Nhà Trắng công bố thời điểm và các chi tiết cụ thể. Phía Iran là những nhà đàm phán cực kỳ khó khăn, trong khi họ cũng đang gặp khó trong việc nhận chỉ đạo từ lãnh tụ tối cao”.

Ông nhấn mạnh rằng cả đội ngũ đàm phán Mỹ đều tin tưởng có thể hoàn tất thỏa thuận trong ngày, nhưng không muốn đi trước tuyên bố chính thức của Tổng thống hoặc Phó Tổng thống.

Tuy vậy, Waltz cũng thừa nhận còn rất nhiều nội dung chưa được chốt. Theo ông, vì đây mới chỉ là một bản ghi nhớ, còn nhiều điều khoản sẽ tiếp tục được thương lượng trong các vòng đàm phán sau.

Hiện tại Waltz cho biết phía Mỹ tiếp tục yêu cầu Iran phải loại bỏ lượng uranium làm giàu ở mức cao; Từ bỏ năng lực làm giàu uranium; Chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang đồng minh mà Mỹ coi là lực lượng ủy nhiệm.

Ông cũng cảnh báo rằng nếu Iran tìm cách áp phí hoặc hạn chế hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, đó sẽ là hành vi không thể chấp nhận và đi ngược luật pháp quốc tế.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Israel thực hiện đợt tấn công nhằm vào các khu vực được xem là thành trì của Hezbollah tại khu Dahiyeh ở phía nam Beirut. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf chỉ trích Mỹ tiếp tục hậu thuẫn Israel và cho rằng Mỹ không có ý chí thực hiện cam kết.

Trong khi đó, tướng Mohammad Jafar Asadi – một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran – gọi cuộc tấn công vào Dahiyeh là hành động gây hấn mới của Israel và tuyên bố: “Không còn nghi ngờ gì nữa, những hành động này sẽ không thể không bị đáp trả.”