Ông Trump mừng sinh nhật 80 tuổi bằng sự kiện đặc biệt 

Tờ Fortune và trang tin MSN dẫn lời ông Dana White, Giám đốc điều hành của giải đấu võ thuật tổng hợp UFC đồng thời là bạn thân của Tổng thống Trump nói: "Đây là một sự kiện có một không hai, một sự kiện đáng kinh ngạc. Tôi rất thích nó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bảy trận đấu sẽ diễn ra trong một đấu trường tạm thời, bên trong một mái vòm kim loại giống như phi thuyền được trang bị hệ thống chiếu sáng, âm thanh và màn hình lớn tại bãi cỏ Nhà Trắng. Hàng nghìn người khác sẽ theo dõi các trận đấu từ màn hình lớn gần đó.

Ông Trump đã tìm cách gắn sự kiện trên với các lễ kỷ niệm lớn, kéo dài nhiều tháng nhằm kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập.

Các nhà quan sát nhận xét, sự kiện đấu võ trong lồng chủ yếu nhằm tôn vinh Tổng thống Trump và nó được coi trọng tới mức hội nghị thượng đỉnh G7 của các nhà lãnh đạo những quốc gia công nghiệp hóa đã phải hoãn để người đứng đầu nước Mỹ có thể tham dự buổi đấu võ rồi sau đó bay thẳng tới Pháp để dự họp.

Tuy nhiên, thời tiết có thể ảnh hưởng tới sự kiện vì theo dự báo, tối 14/6 trời có thể không đẹp.

Ông Trump đón mừng sinh nhật khác với người tiền nhiệm. Ông Joe Biden, bước sang tuổi 80 vào tháng 11/2022, chỉ tổ chức một bữa ăn trưa riêng tư với gia đình tại Nhà Trắng. Khi bước sang tuổi 80, ông Biden là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ.