Bóng đá châu Á khiến châu Âu ngỡ ngàng ở World Cup 2026

(VTC News) -

Ở World Cup 2026, bóng đá châu Á có 9 đại diện tranh tài, nhiều nhất từ trước tới nay (do sự mở rộng quy mô của giải đấu). Khởi đầu của các đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng rất tốt khi 3 đội đầu tiên ra sân có thành tích bất bại trước các đối thủ đến từ châu Âu.

Đội bóng lĩnh ấn tiến phong cho châu Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là Hàn Quốc. Bất chấp việc bị Cộng Hòa Séc vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 2, Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ và lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Qatar tạo ra bất ngờ rất lớn trước Thụy Sỹ.

Pha xử lý bóng ở đẳng cấp rất cao của Hwang In-beom cùng thế trận nhiều màu sắc nói lên rằng Hàn Quốc không thắng trận bằng may mắn. 3 điểm của các "chiến binh Taeguk" là hệ quả của những gì diễn ra trên sân.

Qatar - chủ nhà World Cup 2022 không giành bất kì điểm số nào cách đây 4 năm nhưng lại hòa Thụy Sỹ rạng sáng 14/6 (theo giờ Việt Nam). Thực tế, Qatar phải chịu đựng sức ép khủng khiếp xuyên suốt trận đấu. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Lopetegui lựa chọn thời điểm phản đòn hợp lý.

Cùng với sự vô duyên của các chân sút Thụy Sỹ, Qatar chỉ bị dẫn trước 1 bàn và bắt đầu tràn lên tấn công trong 15 phút cuối trận. Hàng thủ Thụy Sỹ không hề chắc chắn như nhiều người tưởng tượng. Khoảnh khắc trung vệ kì cựu Khoukhi bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 biến giấc mơ của hàng triệu người Qatar thành hiện thực.

Sau hàng tỷ USD đổ vào bóng đá, lần đầu tiên họ giành được điểm số ở một kì World Cup. Khoukhi - người hùng của Qatar bật khóc ngay trên sân.

Còn với Australia - một đại diện châu Á nhưng mang tầm vóc, sức mạnh và kiểu cách chơi bóng châu Âu, việc đại diện xứ chuột túi lật đổ Thổ Nhĩ Kỳ là bất ngờ thú vị. Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu hào hoa, kĩ thuật nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Australia. Khi đòn phản công được tung ra, Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ và chấp nhận thất bại.

Những ngày tới đây, khi niềm hy vọng châu Á Nhật Bản xuất trận, người hâm mộ đang kì vọng rằng "Samurai xanh" sẽ làm nên những điều kì điệu nhất. Jordan, Iraq hay Uzbekistan vẫn còn là ẩn số và liệu rằng các đội tuyển khác có thể vén màn sương mù này hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Các đội bóng châu Âu lại đang gây thất vọng khi thắng một, hòa hai, thua hai chỉ sau 3 ngày thi đấu. Trong đó, 2 thất bại của các đại diện châu Âu đến từ các màn đối đầu với đại diện châu Á. Cán cân giữa 2 châu lục sẽ sớm cân bằng trở lại khi các đội bóng hàng đầu như Pháp, Tây Ban Nha, Anh,...xuất trận.