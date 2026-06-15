Nhận định bóng đá Bỉ vs Ai Cập, bảng G World Cup 2026: De Bruyne đối đầu Salah

(VTC News) -

Bảng G World Cup 2026 mở màn bằng một trận đấu rất khó đoán tại Lumen Field (Seattle, Mỹ). Đội tuyển Bỉ đấu với Ai Cập lúc 2h ngày 16/6 trong bối cảnh cả 2 đội được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng. Opta đánh giá cơ hội thắng của Bỉ là 37,2%, chỉ nhỉnh hơn không nhiều so với mức 35,5% của Ai Cập.

Nhận định bóng đá Bỉ vs Ai Cập

Bỉ không còn ở đỉnh cao của thế hệ vàng, nhưng vẫn sở hữu những cầu thủ đủ sức tạo khác biệt. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois và Romelu Lukaku đem đến kinh nghiệm, trong khi Jeremy Doku, Amadou Onana hay Charles De Ketelaere là nhóm cầu thủ đại diện cho giai đoạn chuyển giao.

Ai Cập bước vào World Cup với mục tiêu chấm dứt chuỗi trận không thắng ở sân chơi này. Đội bóng châu Phi có Mohamed Salah và Omar Marmoush trên hàng công, nhưng sẽ phải tính toán kỹ trước đối thủ có chất lượng kiểm soát bóng tốt hơn.

Doku vừa trải qua mùa giải xuất sắc tại Man City và sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Bỉ

Phong độ Bỉ trước World Cup 2026 có nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia đứng đầu bảng vòng loại với 18 điểm sau 8 trận, ghi 29 bàn và thủng lưới 7 lần.

Sau khi giành vé dự giải, Bỉ đá 4 trận giao hữu và thắng 3 trận. Họ ghi 13 bàn, thủng lưới 3 lần và giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất. Đây là bước chạy đà cần thiết sau kỳ World Cup 2022 thất vọng, nơi Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng.

Điểm mạnh của Bỉ nằm ở nhóm cầu thủ tấn công. De Bruyne vẫn là người điều phối chính, Doku có khả năng tạo đột biến ở biên, còn Trossard và Lukaku giúp đội bóng này có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Vấn đề nằm ở hàng thủ. Bỉ có chất lượng tấn công để kiểm soát trận đấu, nhưng tuyến dưới không còn chắc chắn như giai đoạn đỉnh cao. Nếu các hậu vệ biên dâng cao, khoảng trống sau lưng họ có thể trở thành mục tiêu cho những pha phản công của Ai Cập.

Phân tích phong độ Ai Cập

Phong độ Ai Cập ở vòng loại World Cup rất ổn định. Đội bóng của huấn luyện viên Hossam Hassan đứng đầu bảng vòng loại châu Phi với 26 điểm và không thua trận nào. Đây là lần thứ tư Ai Cập góp mặt ở World Cup.

Salah lần thứ hai dự World Cup. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, World Cup vẫn là sân chơi nhiều ám ảnh với Ai Cập. Họ chưa từng thắng trận nào ở vòng chung kết. Năm 2018, Ai Cập thua 3 trận tại World Cup. Bởi vậy, mục tiêu trước Bỉ không chỉ là điểm số mà còn là một bước vượt qua rào cản tâm lý.

Ai Cập nhiều khả năng chơi thấp đội hình. Họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều, mà ưu tiên giữ cự ly giữa các tuyến, bịt trung lộ và chờ cơ hội đưa bóng thật nhanh cho Salah hoặc Marmoush.

Salah vẫn là trung tâm trong mọi kỳ vọng của Ai Cập. Anh có thể thi đấu, nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất do vấn đề gân kheo cuối mùa giải. Nếu Salah không đủ khả năng bứt tốc liên tục, Ai Cập cần thêm sự hỗ trợ từ Marmoush, Trezeguet và Zizo.

Thông tin đội hình

Bỉ dự kiến sử dụng Courtois trong khung thành. Hàng thủ có thể gồm Meunier, Ngoy, Theate và De Cuyper. Ở tuyến giữa, Tielemans nhiều khả năng đá cặp cùng Amadou Onana. De Bruyne giữ vai trò số 10, phía trên là bộ ba Trossard, Doku và Lukaku.

Ai Cập chờ thể trạng của Salah, nhưng đội trưởng của họ vẫn có thể ra sân. El Shenawy nhiều khả năng bắt chính, phía trước là hàng thủ gồm Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia và Fatouh. Tuyến giữa có Lashin, Fathy, còn Salah, Trezeguet, Zizo hỗ trợ Marmoush.

Đội hình dự kiến Bỉ: Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Đội hình dự kiến Ai Cập: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Trezeguet, Zizo; Marmoush.

Dự đoán kết quả: Bỉ 1-1 Ai Cập.