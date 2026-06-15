Xây tường gạch không trát cần lưu ý gì để bền đẹp

(VTC News) -

Tường gạch không trát là gì?

Tường gạch không trát (hay tường gạch mộc) là kiểu tường được xây bằng gạch nhưng bỏ qua công đoạn trát vữa xi măng và sơn phủ bên ngoài. Sau khi xây xong, bề mặt gạch được giữ nguyên hoặc chỉ xử lý bằng các lớp bảo vệ như chống thấm, phủ bóng hoặc sơn chuyên dụng.

Kiểu tường này mang đến vẻ đẹp mộc, gần gũi và phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc như công nghiệp (Industrial), tối giản (Minimalism) hay đồng quê hiện đại.

Một ưu điểm khác của tường gạch không trát là tiết kiệm chi phí hoàn thiện do không cần thực hiện công đoạn trát và sơn tường, đồng thời rút ngắn thời gian thi công.

Ngoài ra, tường gạch không trát cũng thuận tiện cho việc bảo trì cục bộ. Khi có hư hỏng nhỏ, việc thay thế hoặc sửa chữa từng viên gạch thường đơn giản hơn so với xử lý một bề mặt đã trát và sơn.

Tường gạch không trát mang đến vẻ đẹp mộc mạc. (Ảnh: AI)

Những lưu ý khi xây tường gạch không trát để bền đẹp theo thời gian

Để bức tường vừa có tính thẩm mỹ vừa đảm bảo độ bền lâu dài, quá trình thi công cần tuân thủ nhiều yêu cầu kỹ thuật.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng không nên bỏ qua khi xây tường gạch mộc:

Chọn gạch có chất lượng đồng đều

Yếu tố đầu tiên quyết định vẻ đẹp của tường gạch không trát là chất lượng viên gạch. Do bề mặt được giữ nguyên nên mọi sai lệch về màu sắc, kích thước hay khuyết điểm đều dễ dàng lộ rõ.

Vì vậy, nên ưu tiên gạch có màu sắc đồng đều, cạnh sắc nét và độ hút nước phù hợp. Trước khi thi công, cần kiểm tra kỹ từng lô gạch để tránh tình trạng chênh lệch màu giữa các khu vực trên cùng một bức tường.

Chọn gạch phù hợp

Trước khi lựa chọn tường gạch không trát, cần xác định rõ vị trí ứng dụng trong ngôi nhà như phòng khách, phòng ngủ, khu vực bếp hay góc làm việc. Mỗi không gian sẽ phù hợp với một loại gạch, màu sắc và phong cách thiết kế khác nhau.

Bên cạnh đó, không nên sử dụng tường gạch không trát trên diện rộng trong toàn bộ ngôi nhà, bởi điều này có thể khiến không gian trở nên nặng nề và thô cứng. Giải pháp hợp lý là chỉ bố trí ở một số mảng tường nhằm tạo điểm nhấn, chẳng hạn khu vực phòng khách, hành lang hoặc góc trang trí.

Thi công đòi hỏi tay nghề cao

Nếu tường trát có thể che đi những lỗi nhỏ trong quá trình xây thì tường gạch không trát gần như không có cơ hội sửa chữa sau khi hoàn thiện. Vì vậy, người thợ cần có kinh nghiệm và sự tỉ mỉ trong từng hàng gạch. Các mạch vữa phải đều nhau, hàng gạch thẳng, vuông góc và đúng cao độ thiết kế.

Đảm bảo khả năng chống thấm

Do không có lớp vữa bảo vệ bên ngoài, tường gạch không trát thường dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và nước mưa hơn so với tường hoàn thiện theo phương pháp truyền thống. Vì vậy, xử lý chống thấm là hạng mục không thể bỏ qua trong quá trình thi công.

Bề mặt tường gạch không trát thường gồ ghề và có nhiều mạch gạch nên khó sử dụng các vật liệu chống thấm như: sơn chống thấm, chống thấm bằng miếng dính...Phương án tối ưu nhất là sử dụng các hỗn hợp dung dịch chống thấm.

Bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ

Sau khi hoàn thiện, tường gạch không trát cần được bảo dưỡng đúng cách để duy trì vẻ đẹp ban đầu. Gia chủ nên vệ sinh bằng chổi mềm hoặc khăn ẩm, tránh sử dụng hóa chất có tính axit mạnh làm ảnh hưởng đến màu sắc của gạch và mạch vữa.

Định kỳ kiểm tra lớp chống thấm, các vết nứt hoặc dấu hiệu thấm nước để xử lý kịp thời nhằm kéo dài tuổi thọ công trình và giảm chi phí sửa chữa trong tương lai.