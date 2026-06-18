Hai người tử vong trong vụ nổ lớn ở Đồng Nai

Chiều 18/6, Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Tam Phước điều tra vụ cháy nổ lớn làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy nổ.

Các nạn nhân được xác định gồm ông Phạm Văn T. (sinh năm 1970) và ông Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1976).

Khoảng 14h cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn tại vựa thu mua ve chai trên Quốc lộ 51, đoạn thuộc phường Tam Phước.

Ngay sau đó, đám cháy bốc lên dữ dội bao trùm cả vựa ve chai. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Đồng Nai có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể người đàn ông, một số bộ phận trên cơ thể bị vụ nổ làm biến dạng.

Vụ cháy nổ làm 2 người tử vong.

Bước đầu công an xác định, vụ cháy nổ xảy ra sau khi ông T. sử dụng máy hàn cắt. Nguyên nhân gây ra cháy, nổ đang được cơ quan chức năng làm rõ.