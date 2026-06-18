Bà Đỗ Nguyệt Ánh được bầu vào BCH TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

(VTC News) -

Trong hai ngày 17 và 18/6/2026, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức trọng thể với phương châm hành động “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội có sự tham dự của 793 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước cùng 200 đại biểu khách mời.

111 thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp phụ nữ cả nước, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Đại hội, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã được các đại biểu tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV là niềm vinh dự, tự hào của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động EVNNPC; đồng thời thể hiện sự ghi nhận đối với năng lực lãnh đạo, uy tín, bản lĩnh và những đóng góp tích cực của bà cũng như đội ngũ nữ cán bộ ngành Điện trong quá trình phát triển của Tổng công ty, của ngành Điện và phong trào phụ nữ Việt Nam.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh luôn quan tâm đến điều kiện làm việc và tinh thần của những công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường.

Hiện nay, EVNNPC có 7.018 nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động, chiếm 26,9% tổng số lao động toàn Tổng công ty.

Trong những năm qua, đội ngũ nữ cán bộ, công nhân viên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, năng động và sáng tạo; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trong khuôn khổ Đại hội bà Đỗ Nguyệt Ánh đã tham gia thảo luận với chuyên đề: Vai trò của Phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.

Nhiều nữ cán bộ đã khẳng định năng lực và bản lĩnh ở các vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyên môn kỹ thuật; trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình, dự án và chương trình chuyển đổi số của Tổng công ty.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đội ngũ nữ CBCNV EVNNPC cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đơn vị và ngành Điện miền Bắc.

Kết quả tín nhiệm tại Đại hội không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp, cống hiến của cá nhân mà còn khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ EVNNPC trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm của Tổng công ty đối với công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khẳng định bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung.

Với kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cùng những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, bà Đỗ Nguyệt Ánh sẽ tiếp tục tham gia đóng góp vào việc triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, thúc đẩy bình đẳng giới, chuyển đổi số và nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý, đổi mới sáng tạo.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV là niềm vinh dự, tự hào của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động EVNNPC; đồng thời tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, bản lĩnh và những đóng góp ngày càng nổi bật của đội ngũ nữ cán bộ Tổng công ty đối với sự phát triển của ngành Điện và phong trào phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.