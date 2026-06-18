Cựu HLV Nam Định dọa cầu thủ Tunisia: 'Nếu về nước sớm, biết điều gì xảy ra?'

(VTC News) -

Chỉ vài giờ sau khi được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Tunisia, ông Herve Renard (57 tuổi) đã đặt chân đến Mỹ để gặp gỡ các học trò mới và trao cho họ một bài phát biểu đậm chất thủ lĩnh.

Vị chiến lược gia bị sa thải khỏi chiếc ghế HLV trưởng tuyển Ả Rập Xê Út cách đây tròn hai tháng giờ phải khoác lên mình chiếc áo "lính cứu hỏa" để giải cứu đội tuyển Tunisia. Trước đó, người tiền nhiệm của ông là HLV Sabri Lamouchi đã bị sa thải ngay sau thảm bại 1-5 trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn World Cup 2026.

Cựu HLV Nam Định, Herve Renard chính thức dẫn dắt ĐT Tunisia ở World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Đang rơi vào khủng hoảng sâu sắc, đội tuyển Tunisia rõ ràng cần một "liệu pháp sốc" để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng và HLV Herve Renard hiểu rất rõ điều đó. Sau khi thẳng thắn chỉ ra sự "thiếu năng động và sức sống" của các cầu thủ trong trận gặp Thụy Điển, vị HLV mới cho rằng toàn đội cần tập trung hoàn toàn vào trận đấu sắp tới với Nhật Bản (21/6) .

"Chúng ta phải chuẩn bị tâm thế và điều kiện tốt nhất có thể cho trận đấu thứ hai này. Cả đội sẽ chỉ tập trung vào đội tuyển Nhật Bản. Những gì diễn ra sau đó không phải là chuyện lúc này. Vấn đề hiện tại là phải tập trung cao độ và quyết tâm cho trận đấu với Nhật Bản. Đó chính là chìa khóa", ông Herve Renard nhấn mạnh.

Một thất bại nữa trước đại diện xứ sở hoa anh đào chưa hẳn là dấu chấm hết ngay lập tức cho đội tuyển Tunisia nhưng nó sẽ đẩy họ vào thế buộc phải tạo nên một kỳ tích ở lượt trận cuối cùng trước đối thủ mạnh nhất bảng là đội tuyển Hà Lan (26/6). Hiện tại, đội tuyển Tunisia đang đứng cuối bảng F với 0 điểm nhưng về mặt lý thuyết, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng sau với tư cách là 1 trong 8 đội đứng thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất.

HLV Herve Renard chỉ đạo các cầu thủ Tunisia tập luyện. (Ảnh: Reuters)

"Không được phép sảy chân ở nấc thang này, chúng ta phải vượt qua nó. Với 2 trận còn lại, mọi thứ đều có thể xảy ra. Có rất nhiều điều kỳ diệu đã xuất hiện trong bóng đá, nhưng nó không tự nhiên đến mãi. Các cậu phải có khát khao muốn thay đổi cục diện”, HLV Herve Renard lên tiếng.

Thay vì mổ xẻ chiến thuật, HLV Herve Renard hướng bài phát biểu đầu tiên của mình vào yếu tố tinh thần. Ông liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không được làm người dân Tunisia thất vọng, nêu bật sự kỳ vọng, ủng hộ của các cổ động viên Tunisia và kỳ vọng của cả một quốc gia.

"Các cậu có biết có những người đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây không? Các cậu có biết họ đã phải chi bao nhiêu tiền để đến đây tiếp sức cho các cậu không?", HLV Herve Renard phát biểu.

HLV Herve Renard đã truyền động lực cho các cầu thủ Tunisia - Ảnh: Reuters

"Nếu chúng ta phải về nước sớm, các cậu có biết điều gì sẽ xảy ra không? Bởi vì tất cả mọi người ở quê nhà đang vô cùng giận dữ, và họ có quyền như vậy. Đó là vì màu áo này đấy các cậu ạ. Đây là Tổ quốc, đây là quốc gia", HLV Herve Renard nói tiếp.

Chiến lược gia người Pháp muốn nhắc nhở các học trò về việc phải có phản ứng ngay lập tức sau trận thua đậm. "Phải thật mạnh mẽ để đứng dậy đáp trả. Chúng ta chiến đấu vì chúng ta đang ở World Cup và phải biết động não, biết hành động. Các cậu may mắn có cơ hội đứng ở đây, vì vậy ở trận thứ hai này, chúng ta phải lập lại trật tự”.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Herve Renard là gương mặt không quá xa lạ. Trước khi tạo dựng danh tiếng ở các đội tuyển quốc gia, ông từng có thời gian làm việc tại V.League khi dẫn dắt Nam Định năm 2004. Dù dấu ấn chuyên môn khi đó không quá đậm nét, quãng thời gian này vẫn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của chiến lược gia người Pháp.