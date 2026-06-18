Nhận định, dự đoán kết quả Mỹ vs Australia, bảng D World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Mỹ đấu với Australia diễn ra lúc 2h ngày 20/6 thuộc lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, xác xuất giành chiến thắng của Mỹ và Australia là 58,5% - 20,6%. Đội chủ nhà Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình vượt trội và màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận đầu tiên.

Thông tin nhanh trận Mỹ vs Australia Thời gian: 2h ngày 20/6.Sân: Lumen Field, Seattle, Mỹ. Giải đấu: Bảng D World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Mỹ vs Australia

Mỹ và Australia cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu, nhưng cách thắng của 2 đội rất khác nhau. Mỹ hạ Paraguay 4-1 bằng thế trận tấn công tốc độ cao, trong khi Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 nhờ sự chắc chắn và khả năng phản công hiệu quả.

Đội tuyển Mỹ đấu với Australia ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026.

Trên bảng xếp hạng bảng D World Cup 2026, Mỹ tạm đứng đầu nhờ hơn Australia chỉ số phụ. Đội thắng gần như đặt một chân vào vòng 1/16 với lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối. Đội tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, chất lượng tấn công và màn trình diễn ấn tượng ở ngày ra quân. Folarin Balogun, Giovanni Reyna, Christian Pulisic và Weston McKennie giúp Mỹ có nhiều "điểm nổ" ở 1/3 cuối sân.

Australia không có nhiều cá nhân nổi bật bằng đối thủ, nhưng lại sở hữu hệ thống phòng ngự kỷ luật. Nếu đội bóng châu Á kéo được nhịp trận đấu xuống thấp và hạn chế khoảng trống sau lưng hàng thủ, Mỹ sẽ không dễ tạo ra chiến thắng cách biệt.

Phong độ đội tuyển Mỹ

Mỹ thắng 4 và thua 6 trong 10 trận gần nhất. Thống kê này chưa thật sự ổn định, nhưng điều quan trọng là đội chủ nhà đang vào nhịp đúng thời điểm. Họ thắng Senegal 3-2 ở trận giao hữu cuối trước giải, rồi đánh bại Paraguay 4-1 ở lượt mở màn World Cup.

Hàng công là điểm sáng lớn nhất của Mỹ. Đội bóng này ghi ít nhất 2 bàn trong 6 trong 8 trận gần đây. Trước Paraguay, Mỹ lần đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận World Cup nam, đồng thời có chiến thắng cách biệt 3 bàn tại sân chơi này.

Balogun đang là nhân tố nổi bật. Tiền đạo này lập cú đúp ngay trận đầu tiên ở World Cup. Khả năng di chuyển sau lưng trung vệ và dứt điểm nhanh của Balogun có thể là chìa khóa để Mỹ phá khối phòng ngự Australia.

Đội tuyển Mỹ thắng đậm Paraguay ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Australia

Australia thắng 6, hòa 1 và thua 3 trong 10 trận gần nhất. So với Mỹ, đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic có chuỗi kết quả ổn định hơn. Chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một trong những bất ngờ đáng chú ý ở lượt đầu.

Australia không kiểm soát bóng nhiều trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ phòng ngự tập trung và tận dụng tốt cơ hội. Nestory Irankunda và Connor Metcalfe ghi bàn, còn thủ môn Patrick Beach có màn trình diễn nổi bật với 8 pha cứu thua.

Dù vậy, cách thắng của Australia cũng cho thấy rủi ro. Họ để Thổ Nhĩ Kỳ tung ra 30 cú sút và phải phòng ngự với cường độ rất cao. Nếu lặp lại thế trận bị ép sân trước Mỹ, Australia khó giữ sự an toàn trong cả trận.

Australia gây sốc khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng

Mỹ có chút lo ngại về tình trạng của Christian Pulisic. Cầu thủ này rời sân sau hiệp 1 trận gặp Paraguay vì va chạm, nhưng ban huấn luyện tin rằng anh có thể góp mặt trước Australia. Nếu Pulisic đủ thể lực, huấn luyện viên Pochettino nhiều khả năng giữ nguyên bộ khung vừa thắng đậm.

Balogun gần như chắc chắn tiếp tục đá trung phong. Tyler Adams và Malik Tillman giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, trong khi McKennie hoạt động cao hơn để hỗ trợ tấn công.

Australia không có vấn đề lớn về lực lượng. Patrick Beach nhiều khả năng tiếp tục bắt chính sau trận đấu xuất sắc trước Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng thủ ba người gồm Alessandro Circati, Harry Souttar và Cameron Burgess vẫn là nền tảng để Australia xây dựng thế trận phòng ngự phản công.

Đội hình dự kiến Mỹ và Australia

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Australia: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure.

Dự đoán kết quả Mỹ vs Australia

Mỹ có nhiều cơ sở để chơi chủ động. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, hàng công đạt phong độ tốt và nhiều phương án tiếp cận vòng cấm hơn Australia. Dù vậy, Australia không phải đối thủ dễ bị đánh bại nhanh, nhất là khi họ vừa giữ sạch lưới trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận đấu có thể diễn ra theo thế Mỹ cầm bóng nhiều hơn, còn Australia phòng ngự thấp và chờ phản công. Khả năng tổng bàn thắng ở mức vừa phải là khá rõ, bởi Australia thường ưu tiên sự an toàn. Mỹ có thể nhỉnh hơn về số cú sút và phạt góc, trong khi thẻ phạt phụ thuộc nhiều vào khả năng Australia chống các pha tăng tốc ở biên.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Australia.