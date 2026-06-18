Nhận định, dự đoán kết quả Canada vs Qatar: Tìm chiến thắng lịch sử ở World Cup

(VTC News) -

Đội tuyển Canada đấu với Qatar lúc 5h ngày 19/6 trên sân BC Place, Vancouver (Canada), ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Canada có 72,9% cơ hội giành chiến thắng. Khả năng 2 đội hòa nhau là 16,5%, trong khi Qatar chỉ có 10,6% cơ hội tạo bất ngờ.

Nhận định bóng đá Canada vs Qatar

Canada và Qatar cùng hòa 1-1 ở lượt trận đầu tiên trong thế bị dẫn bàn. Đội chủ nhà bất phân thắng bại với Bosnia & Herzegovina, còn Qatar chia điểm với Thụy Sỹ nhờ bàn gỡ hòa ở phút cuối. Tuy nhiên, cách 2 đội kiếm điểm ở trận ra quân không giống nhau.

Đội tuyển Canada đấu với Qatar ở lượt thứ 2 bảng B World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Canada kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều pha tiếp cận vòng cấm đối thủ nhưng thiếu sắc bén ở những khoảnh khắc cuối cùng. Trong khi đó, Qatar chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian trước Thụy Sỹ trước khi tạo ra bất ngờ ở thời khắc quyết định.

Trận Canada đấu với Qatar mang ý nghĩa then chốt đối với cả 2 đội trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. Ngoài ra, Canada và Qatar cũng săn tìm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Canada có nhiều lợi thế hơn. Họ được chơi trên sân nhà, tại Vancouver - nơi đội tuyển này đạt kết quả rất tốt trong những năm gần đây. Chất lượng tấn công của Canada cũng nhỉnh hơn Qatar, đặc biệt khi Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan và Stephen Eustaquio đều có khả năng tạo khác biệt.

Thống kê đáng chú ý Canada bất bại 9 trận gần nhất. Canada chưa từng thắng ở World Cup sau 7 trận đã đấu. Canada kiểm soát bóng 61% và có 37 lần chạm bóng trong vòng cấm Bosnia & Herzegovina ở lượt đầu. Qatar không thắng 7 trận gần nhất. Qatar ghi không quá 1 bàn trong cả 7 trận gần đây. Qatar chỉ kiểm soát bóng 32%, có 8 lần chạm bóng trong vòng cấm Thụy Sỹ ở lượt đầu. Qatar để Thụy Sỹ tạo ra 3,2 bàn thắng kỳ vọng và 10 cú sút trúng đích, nhưng chỉ thủng lưới 1 lần.

Phân tích phong độ Canada

Canada thắng 3, hòa 6 và thua 1 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 9 bàn và thủng lưới 5 lần. Điểm đáng chú ý là Canada bất bại 9 trận gần nhất. Trong chuỗi này, họ hòa Bosnia & Herzegovina, Ireland, Tunisia, Iceland, Ecuador và Colombia; đồng thời thắng Uzbekistan, Guatemala và Venezuela. Hàng thủ Canada giữ sạch lưới 5 trong 10 trận gần đây.

Ở trận ra quân World Cup 2026, Canada chưa chơi đúng với kỳ vọng về mặt kết quả, nhưng màn trình diễn không tệ. Họ cầm bóng 61%, thường xuyên đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và chỉ cho Bosnia & Herzegovina tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng từ bóng sống. Vấn đề lớn nhất là sự chính xác ở 1/3 cuối sân.

Cyle Larin có thể là lời giải cho bài toán đó. Tiền đạo này ghi bàn chỉ sau hơn 2 phút vào sân trước Bosnia & Herzegovina. Với kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí và dứt điểm trong vòng cấm, Larin có cơ hội trở lại đội hình xuất phát ở trận gặp Qatar.

Bên cạnh Larin, Jonathan David vẫn là niềm hy vọng quan trọng. Canada cần tiền đạo này sắc bén hơn sau trận ra quân chưa thật sự hiệu quả. Nếu David và Larin cùng đá chính, đội chủ nhà có thể chơi trực diện hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các pha phối hợp biên.

Larin là người ghi bàn gỡ hòa cho Canada ở trận gặp Bosnia & Herzegovina. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Qatar

Qatar thắng 1, hòa 4 và thua 5 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 6 bàn và thủng lưới 14 lần. Phong độ này cho thấy đội bóng châu Á đang gặp nhiều vấn đề, đặc biệt ở khả năng tạo sức ép và duy trì sự ổn định trong phòng ngự.

Qatar không thắng 7 trận gần nhất. Họ thua Zimbabwe, Palestine, Tunisia, Ireland, hòa Syria, El Salvador và Thụy Sỹ. Trong cả 7 trận này, Qatar đều ghi không quá 1 bàn. Đây là thống kê đáng lo khi họ phải đối đầu đội chủ nhà có tốc độ và sức ép lớn hơn.

Trận hòa Thụy Sỹ giúp Qatar có thêm sự tự tin, nhưng cũng chỉ ra nhiều giới hạn. Đội bóng của huấn luyện viên Julen Lopetegui cầm bóng ít, số lần đưa bóng vào vòng cấm không nhiều và phụ thuộc khá lớn vào khả năng chống đỡ của hàng thủ. Thủ môn Mahmoud Abunada có trận đấu nổi bật khi liên tục cứu thua.

Akram Afif là nhân tố quan trọng nhất của Qatar. Anh là cầu thủ có khả năng tạo đột biến, xử lý bóng trong không gian hẹp và mở ra các tình huống phản công. Tuy nhiên, để Afif phát huy hiệu quả, Qatar cần đưa bóng lên phía trên tốt hơn so với trận gặp Thụy Sỹ.

Qatar gây bất ngờ khi giành được 1 điểm trước Thụy Sỹ ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Thông tin đội hình Canada và Qatar

Canada vẫn bỏ ngỏ khả năng sử dụng Alphonso Davies. Đội trưởng của họ vắng mặt ở trận ra quân vì chấn thương gân kheo và chưa chắc đá chính. Moise Bombito cũng không chắc ra sân vì vấn đề ở chân trái. Nếu trung vệ này vắng mặt, Luc de Fougerolles và Derek Cornelius nhiều khả năng tiếp tục đá chính ở trung tâm hàng thủ.

Cyle Larin có cơ hội trở lại đội hình xuất phát sau khi ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina. Khi đó, Tani Oluwaseyi có thể phải nhường chỗ. Jonathan David vẫn là lựa chọn quan trọng trên hàng công, còn Eustaquio và Kone giữ vai trò điều tiết ở tuyến giữa.

Qatar không có biến động lớn về lực lượng. Pedro Miguel vừa cán mốc 100 trận cho đội tuyển ở trận gặp Thụy Sỹ. Akram Afif tiếp tục là mũi tấn công đáng chú ý nhất, trong khi Almoez Ali có thể đá cao nhất.

Đội hình dự kiến Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin.

Đội hình dự kiến Qatar: Abunada; Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Homam Ahmed; Gaber, Issa Laye; Edmilson Junior, Madibo, Afif; Almoez Ali.

Dự đoán kết quả: Canada 2-0 Qatar.

Thống kê đáng chú ý

Canada thắng 4 trận gần nhất tại Vancouver, ghi 17 bàn.

Qatar không thắng 7 trận gần nhất.Qatar ghi không quá 1 bàn trong 7 trận gần nhất.

Canada cầm bóng 61% trước Bosnia & Herzegovina.

Qatar chỉ cầm bóng 32% trước Thụy Sỹ.

Qatar phải nhận 26 cú sút ở lượt trận đầu tiên.