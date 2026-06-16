Nhận định, dự đoán kết quả Iraq vs Na Uy: Haaland, Odegaard ra mắt World Cup

(VTC News) -

Cả Iraq và Na Uy đều trở lại World Cup sau thời gian rất dài vắng mặt. Tuy nhiên, vị thế và tương quan 2 đội bóng có sự chênh lệch rõ rệt. Hệ thống dữ liệu của Opta đánh giá cơ hội thắng của Na Uy là 76,2%. Xác suất thắng của Iraq chỉ là 10,2%.

Trận Iraq đấu với Na Uy diễn ra lúc 5h ngày 17/6 trên sân Gillette (Massachusetts, Mỹ).

Nhận định bóng đá Iraq vs Na Uy

Iraq trở lại World Cup sau 40 năm chờ đợi. Đội bóng Tây Á là cái tên cuối cùng giành vé đến vòng chung kết, sau khi vượt qua Bolivia ở trận play-off liên lục địa hồi tháng 3. Sự góp mặt ở World Cup 2026 đã là thành công lớn, nhưng Iraq sẽ phải đối mặt thử thách rất nặng ngay trận đầu.

Na Uy không dự World Cup từ năm 1998. Lần này, đội bóng Bắc Âu bước vào giải với một thế hệ có chất lượng cao, nổi bật là Erling Haaland và Martin Odegaard. Dưới thời huấn luyện viên Stale Solbakken, Na Uy không chỉ mạnh ở hàng công mà còn là tập thể cân bằng, vận hành rõ ràng và có tính tổ chức tốt.

Iraq trở lại World Cup sau nhiều thập kỷ vắng mặt. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Iraq

Phong độ Iraq trong 10 trận gần nhất có nhiều điểm tích cực. Đội bóng này thắng 5, hòa 2 và thua 3 trận, ghi 11 bàn và thủng lưới 10 lần. Sau trận thắng Bolivia ở play-off World Cup, Iraq thắng Andorra 1-0, hòa Tây Ban Nha 1-1 rồi thua Venezuela 0-2 trong loạt trận giao hữu.

Kết quả hòa Tây Ban Nha là tín hiệu đáng chú ý. Nó cho thấy Iraq có khả năng gây khó chịu nếu duy trì được cự ly đội hình, phòng ngự đủ kín và không mắc sai lầm sớm. Tuy nhiên, thất bại trước Venezuela cũng nhắc lại vấn đề quen thuộc: Iraq không dễ duy trì sự chắc chắn khi phải chịu áp lực liên tục.

Đội bóng của huấn luyện viên Graham Arnold nhiều khả năng không thay đổi công thức. Iraq sẽ ưu tiên phòng ngự trước, giữ đội hình thấp và chờ thời điểm phản công. Đây là cách Arnold từng áp dụng với Australia ở World Cup trước, và cũng là hướng tiếp cận hợp lý khi Iraq bị đặt vào thế cửa dưới.

Aymen Hussein và Ali Al-Hamadi là những cầu thủ quan trọng trên hàng công. Cả hai sẽ phải hoạt động nhiều trong trạng thái không bóng, sẵn sàng pressing, tranh chấp và tận dụng những pha phản công hiếm hoi. Nếu muốn có điểm, Iraq cần một trận đấu gần như hoàn hảo ở khâu phòng ngự.

Phân tích phong độ Na Uy

Phong độ Na Uy trước World Cup đem đến nhiều kỳ vọng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1 trận. Họ ghi tới 31 bàn, trong đó có những chiến thắng đậm trước Moldova, Israel, Estonia và Italy.

Chiến dịch vòng loại của Na Uy đặc biệt ấn tượng. Đội bóng Bắc Âu thắng cả 8 trận, ghi 37 bàn. Dù 11 bàn đến trong một trận gặp Moldova, việc họ ghi tổng cộng 7 bàn sau 2 lượt đấu với Italy cho thấy sức mạnh tấn công không chỉ đến từ các trận gặp đối thủ yếu.

Erling Haaland lần đầu tiên tham dự World Cup. (Ảnh: Reuters)

Haaland là trung tâm của mọi chú ý. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của tiền đạo Man City cùng đội tuyển quốc gia. Anh vừa ghi 38 bàn ở mùa giải cấp CLB và tiếp tục thể hiện phong độ khủng khiếp trong màu áo Na Uy với 16 bàn, 2 kiến tạo ở vòng loại World Cup.

Na Uy không chỉ dựa vào Haaland. Odegaard là người điều phối phía sau, Sander Berge và Fredrik Aursnes đem đến sức mạnh ở tuyến giữa, còn Alexander Sorloth và Antonio Nusa giúp hàng công có thêm phương án. Trước một Iraq chơi phòng ngự số đông, bản năng chọn vị trí và khả năng dứt điểm của Haaland có thể là chìa khóa.

Thông tin đội hình Iraq và Na Uy

Iraq nhiều khả năng sử dụng Jalal Hassan trong khung thành. Thủ môn 35 tuổi cũng là đội trưởng của đội bóng Tây Á. Zaid Tahseen và Rebin Sulaka dự kiến đá trung vệ, trong khi Amir Al-Ammari cùng Zidane Iqbal giữ vai trò che chắn ở tuyến giữa.

Na Uy gần như chắc chắn trao suất đá chính cho Erling Haaland. Martin Odegaard giữ băng đội trưởng và đá trong hàng tiền vệ 3 người cùng Sander Berge, Fredrik Aursnes. Antonio Nusa và Alexander Sorloth có thể hỗ trợ Haaland ở hai biên.

Đội hình dự kiến Iraq: Hassan; Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Al-Ammari, Iqbal; Bayesh, Jasim, Al-Hamadi; Hussein.

Đội hình dự kiến Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Dự đoán kết quả: Iraq 1-3 Na Uy.