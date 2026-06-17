(VTC News) -

Đội tuyển Anh đấu với Croatia lúc 3h ngày 18/6 trên sân AT&T Stadium, Arlington (Mỹ), ở lượt trận đầu tiên bảng L World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Anh có 55,9% cơ hội giành chiến thắng, cao hơn đáng kể so với 20,8% của Croatia. Khả năng 2 đội hòa nhau là 23,3%.

Nhận định bóng đá Anh vs Croatia

Đây là thử thách khó nhất của đội tuyển Anh ở vòng bảng. Sau trận đấu với Croatia, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel lần lượt gặp Ghana và Panama. Nếu thắng trận ra quân, đội tuyển Anh có cơ sở lớn để kiểm soát cục diện bảng L.

Anh bước vào World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên nặng ký. Đây là lần thứ 17 đội tuyển Anh dự World Cup và là kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp của họ. Tuy nhiên, áp lực dành cho “Tam sư” vẫn rất lớn. Từ sau chức vô địch năm 1966, đội tuyển Anh mới chỉ 2 lần vượt qua tứ kết World Cup, vào các năm 1990 và 2018.

Croatia là đối thủ gợi lại ký ức buồn với người Anh. Ở bán kết World Cup 2018, Croatia thắng Anh 2-1 sau hiệp phụ để lần đầu tiên vào chung kết. Dù không còn giữ nguyên sức mạnh như giai đoạn 2018 hay 2022, Croatia vẫn là đội bóng không dễ bị đánh bại ở các giải lớn.

Đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic vào bán kết 2 kỳ World Cup gần nhất. Trong 6 lần dự World Cup gần đây, Croatia có 3 lần đứng trên bục nhận huy chương. Điều đó cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh giải đấu vẫn là điểm mạnh đáng kể của Luka Modric và đồng đội.

Phân tích phong độ đội tuyển Anh

Đội tuyển Anh thắng 8, hòa 1 và thua 1 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 24 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, đội tuyển Anh thắng cả 8 trận. Họ là một trong 2 đội châu Âu toàn thắng ở vòng loại, cùng Na Uy. Đáng chú ý hơn, “Tam sư” không thủng lưới bàn nào trong cả chiến dịch.

Phong độ ghi bàn của Harry Kane là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Anh. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, phong độ của đội tuyển Anh trước giải không hoàn toàn thuyết phục. Họ hòa Uruguay 1-1, thua Nhật Bản 0-1 trong tháng 3. Trận thắng New Zealand 1-0 cũng không tạo cảm giác áp đảo, trước khi Anh chơi tốt hơn khi thắng Costa Rica 3-0 ở màn chạy đà cuối cùng.

Harry Kane tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Anh. Tiền đạo này có thành tích ghi bàn ổn định ở cấp câu lạc bộ và là cầu thủ Anh có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình hiện tại. Xung quanh Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka, Noni Madueke hay Declan Rice giúp đội tuyển Anh có nhiều phương án tấn công và chuyển trạng thái.

Điểm cần lưu ý là tình trạng của Saka. Cầu thủ Arsenal không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng huấn luyện viên Tuchel có thể thận trọng. Nếu Saka không đá chính, Madueke là lựa chọn hợp lý ở hành lang phải.

Phân tích phong độ Croatia

Croatia thắng 7, hòa 1 và thua 2 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 19 bàn nhưng thủng lưới 10 lần. So với Anh, khả năng phòng ngự của Croatia đang để lại nhiều dấu hỏi hơn.

Ở vòng loại, Croatia vẫn thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn. Họ thắng 7 và hòa 1 trong 8 trận, chỉ đánh rơi điểm ở trận hòa 0-0 với Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, các trận giao hữu trước World Cup 2026 cho thấy đội bóng áo ca-rô chưa đạt trạng thái tốt nhất. Croatia thua Brazil 1-3, thua Bỉ 0-2 trước khi thắng Slovenia 2-1 nhờ bàn quyết định ở cuối trận.

Modric là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Croatia đã thủng lưới trong 6 trận gần nhất, tổng cộng 10 bàn thua. Đây là vấn đề đáng chú ý khi họ phải đối đầu hàng công có Kane, Bellingham và nhiều cầu thủ tốc độ của đội tuyển Anh.

Dù vậy, Croatia vẫn có những cơ sở để gây khó khăn. Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic và Andrej Kramaric mang lại kinh nghiệm dày dạn. Bên cạnh đó, những cái tên trẻ hơn như Josko Gvardiol, Luka Vuskovic, Martin Baturina hay Petar Musa giúp đội hình Croatia có sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Nếu muốn gây bất ngờ, Croatia cần giữ cự ly đội hình tốt và hạn chế khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Họ không nên để Anh đẩy tốc độ quá sớm, bởi đội bóng của Tuchel có nhiều cầu thủ giỏi khai thác khoảng trống ở 1/3 cuối sân.

Thông tin đội hình Anh vs Croatia

Đội tuyển Anh mất Tino Livramento vì chấn thương bắp chân. Trevoh Chalobah được triệu tập thay thế. Reece James nhiều khả năng đá chính ở vị trí hậu vệ phải.

Bukayo Saka chưa chắc đá chính. Trong trường hợp huấn luyện viên Tuchel không mạo hiểm, Noni Madueke có thể được sử dụng bên cánh phải. Jude Bellingham nhiều khả năng chơi sau Harry Kane, còn Anthony Gordon cạnh tranh suất đá chính bên cánh trái với Marcus Rashford.

Croatia không có ca chấn thương đáng kể trước trận. Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic và Andrej Kramaric đều sẵn sàng. Petar Musa, tiền đạo đang có phong độ cao tại MLS, có thể được trao cơ hội đá trung phong.

Đội hình dự kiến Anh: Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Đội hình dự kiến Croatia: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa.

Dự đoán kết quả: Anh 2-1 Croatia.