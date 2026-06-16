Tunisia mời gấp cựu HLV Nam Định sau thảm bại ở World Cup 2026

(VTC News) -

Theo tiết lộ của Romain Molina - nhà báo điều tra thể thao người Pháp cộng tác với các tờ báo lớn như The Guardian, New York Time - Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) đang tìm mọi cách để cứu vãn tình thế của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026. Cơ quan quản lý bóng đá nước này đang cố gắng liên hệ với huấn luyện viên Herve Renard. Chiến lược gia người Pháp nhiều khả năng sẽ trở thành thuyền trưởng mới của đội tuyển Tunisia vào ngày 17/6.

"Đây sẽ là một nhiệm vụ táo bạo, hơi giống với vụ Liên đoàn Bờ Biển Ngà đề xuất với ông sau khi Gasset bị sa thải tại Cúp bóng đá châu Phi 2023", Romain Molina viết trên mạng xã hội.

Việc đưa Herve Renard tiếp quản băng ghế chỉ đạo được coi là chiến lược cải tổ đội tuyển quốc gia sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở trận mở màn World Cup 2026. Kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của chiến lược gia người Pháp được kỳ vọng sẽ giúp Tunisia sớm lấy lại vị thế.

Video: Thuỵ Điển đánh bại Tunisia với tỷ số 5-1

Trước đó, Romain Molina cho biết FTF đã triệu tập cuộc họp khẩn ngay sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở trận mở màn World Cup 2026 ngày 15/6. Cơ quan này quyết định cách chức HLV Sabri Lamouchi vì kết quả đáng thất vọng của đội nhà.

Thất bại 1-5 trước Thụy Điển là cú sốc lớn với người hâm mộ Tunisia, bởi đội bóng này từng có màn trình diễn thuyết phục ở vòng loại World Cup 2026. Đại diện Bắc Phi không thua trận nào và chỉ để lọt lưới một lần trong suốt hành trình giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước khi bước vào World Cup 2026, Tunisia gây thất vọng khi để thua Bỉ với tỷ số 0-5 ở trận giao hữu cuối cùng. Hai trận gần đây chứng kiến hàng thủ Tunisia sụp đổ khi phải nhận tới 10 bàn thua, trái ngược hoàn toàn với phong độ cao từng giúp họ gây ấn tượng ở vòng loại. Sự sa sút này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về công tác chuẩn bị và chiến thuật của ban huấn luyện.

Herve Renard nhiều khả năng sẽ dẫn dắt đội tuyển Tunisia ở World Cup 2026.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Herve Renard là gương mặt không quá xa lạ. Trước khi tạo dựng danh tiếng ở các đội tuyển quốc gia, ông từng có thời gian làm việc tại V.League khi dẫn dắt Nam Định năm 2004. Dù dấu ấn chuyên môn khi đó không quá đậm nét, quãng thời gian này vẫn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của chiến lược gia người Pháp.

Quyết định gạch tên đội trưởng Văn Sỹ và đội phó Trung Kiên khỏi kế hoạch nhân sự đã khiến Renard vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cả cầu thủ và ban lãnh đạo. Kết quả là chiến lược gia người Pháp phải rời ghế chỉ sau hơn hai tháng, khi còn chưa kịp chỉ đạo trận đấu chính thức nào.

Vị HLV này đặc biệt thành công tại châu Phi. Ông từng đưa Zambia và Bờ Biển Ngà lên ngôi vô địch châu Phi, trở thành HLV đầu tiên đăng quang giải đấu này cùng hai đội tuyển quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, ông cũng giúp Maroc giành vé tham dự World Cup 2018.

HLV 57 tuổi vừa chia tay tuyển Ả Rập Xê Út vào tháng 4 sau giai đoạn thi đấu không đạt kỳ vọng. Trước đó, ông từng dẫn dắt đội bóng Tây Á từ năm 2019 đến 2023 trước khi trở lại cương vị này.