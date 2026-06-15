Kết quả Thụy Điển vs Tunisia, bảng F World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Chiến thắng 5-1 trước Tunisia ở trận ra quân giúp đội tuyển Thụy Điển tạm thời đứng đầu bảng F World Cup 2026. Sự xuất sắc của 3 cầu thủ thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh là Viktor Gyokeres, Alexander Isak và Yasin Ayari tạo ra khác biệt lớn giữa 2 đội trên bảng tỷ số.

Thụy Điển không tạo ra thế trận áp đảo tuyệt đối, nhưng họ là đội có chất lượng tấn công tốt hơn. Việc cầm bóng 54%, tung ra 5 cú sút và có 3 lần đưa bóng trúng đích cho thấy đội bóng của HLV Graham Potter kiểm soát được nhịp chơi ở mức vừa đủ. Quan trọng hơn, các pha lên bóng của Thụy Điển có điểm đến rõ ràng: tận dụng sức mạnh của Viktor Gyokeres và khả năng xử lý độc lập của Alexander Isak.

Gyokeres và Isak tạo ra khác biệt cho Thụy Điển trước Tunisia. (Ảnh: Reuters)

Bàn mở tỷ số ở phút 7 đến từ chính sức ép ấy. Isak và Gyokeres làm xáo trộn hàng thủ Tunisia. Yasin Ayari - cầu thủ Thụy Điển gốc Tunisia - tận dụng bóng bật ra để dứt điểm trái phá Thụy Điển vượt lên.

Đội bóng châu Âu nhân đôi cách biệt ở phút 30. Gyokeres chuyền cho Isak băng lên ở cánh trái trong pha phản công. Tiền đạo Thụy Điển ngoặt vào trong và sút đập đất khiến thủ môn Tunisia không thẻ cản phá.

Tunisia chơi không tệ sau 2 bàn thua. Đại diện châu Phi vẫn kiểm soát bóng 46%, cố gắng triển khai bằng các đường chuyền vượt tuyến và tình huống cố định. Họ không tạo được nhiều sức ép liên tục. Dù vậy, đội bóng châu Phi vẫn thắp hy vọng ở cuối hiệp một khi Omar Rekik đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số còn 1-2.