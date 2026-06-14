Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Tunisia: Gyokeres, Isak chứng minh đẳng cấp

(VTC News) -

Trận Thụy Điển đấu với Tunisia diễn ra lúc 9h ngày 15/6 trên sân BBVA, Guadalupe, Mexico. Đây là trận đấu thứ hai của bảng F World Cup 2026. Thụy Điển được Opta đánh giá cao hơn với 52,3% cơ hội thắng, trong khi khả năng giành 3 điểm của Tunisia là 22,7%.

Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Tunisia

Thụy Điển trở lại World Cup sau khi vắng mặt ở giải đấu năm 2022. Đội bóng Bắc Âu không có hành trình vòng loại suôn sẻ, nhưng vẫn giành vé nhờ loạt play-off. Với cặp tiền đạo Alexander Isak và Viktor Gyokeres, Thụy Điển có đủ chất lượng để cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng F.

Tunisia dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử. Đại diện châu Phi chưa từng vượt qua vòng bảng, nên mục tiêu lớn nhất của họ là tạo bước ngoặt ở giải năm nay. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Tunisia nhiều khả năng chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Gyokeres cùng Alexander Isak là những ngôi sao lớn nhất của Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Thụy Điển

Phong độ Thụy Điển trước World Cup 2026 không thật sự ổn định. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 2, hòa 3 và thua 5 trận. Hai chiến thắng quan trọng trước Ukraine và Ba Lan ở loạt play-off giúp Thụy Điển giành vé dự World Cup, nhưng các trận giao hữu sau đó lại để lộ nhiều vấn đề.

Thụy Điển hòa Hy Lạp 2-2 và thua Na Uy 1-3 trong 2 trận gần nhất. Họ ghi 13 bàn nhưng thủng lưới tới 20 lần trong 10 trận vừa qua. Đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter cũng không giữ sạch lưới trong thời gian dài, điều đáng lo khi bước vào một bảng đấu có nhiều đối thủ chơi phản công tốt.

Bù lại, hàng công của Thụy Điển có sức nặng rõ rệt. Isak và Gyokeres là bộ đôi có khả năng tự tạo cơ hội, khai thác khoảng trống và dứt điểm tốt trong vòng cấm. Khi Thụy Điển chơi với sơ đồ 3 trung vệ, hai cầu thủ chạy biên có thể dâng cao để kéo giãn hàng thủ Tunisia, tạo khoảng trống cho cặp tiền đạo.

Vấn đề của Thụy Điển nằm ở khả năng cân bằng. Nếu đẩy đội hình lên quá cao, họ có thể để lộ khoảng trống sau lưng các cầu thủ biên. Trận đấu này vì thế không đơn giản chỉ là màn áp đặt của đội cửa trên, mà còn là bài kiểm tra sự kiên nhẫn của Thụy Điển trước một đối thủ có tổ chức.

Phân tích phong độ Tunisia

Phong độ Tunisia cũng không tạo được sự yên tâm. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4, hòa 2 và thua 4 trận nếu tính cả kết quả phân định ở loạt luân lưu trước Mali. Tunisia khởi đầu giai đoạn này bằng các chiến thắng trước Qatar, Botswana và Uganda, nhưng sa sút rõ rệt trong các trận gần World Cup.

Tunisia bị đánh giá yếu hơn Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)

Đội bóng của huấn luyện viên Sabri Lamouchi không thắng 3 trận gần nhất. Đáng chú ý, Tunisia không ghi bàn trong cả 3 trận này, lần lượt hòa Canada 0-0, thua Áo 0-1 và thua Bỉ 0-5. Thất bại nặng nề trước Bỉ là lời cảnh báo lớn cho hàng thủ Tunisia trước khi gặp cặp tiền đạo mạnh của Thụy Điển.

Tunisia thường chơi chắc chắn, ưu tiên khối đội hình thấp và hạn chế khoảng trống trung lộ. Khi phòng ngự, họ có thể kéo đội hình về 2 lớp, với Ellyes Skhiri và Rani Khedira làm nhiệm vụ che chắn trước hàng thủ. Cách chơi này phù hợp để khiến trận đấu chậm lại và giảm nhịp tấn công của Thụy Điển.

Trên hàng công, Hannibal Mejbri là nhân tố đáng chú ý. Anh có khả năng cầm bóng, thoát pressing và mở ra các pha phản công. Tuy nhiên, Tunisia cần nhiều hơn từ nhóm cầu thủ tấn công biên như Elias Achouri hay Ismael Gharbi nếu muốn gây áp lực đủ lớn lên hàng thủ Thụy Điển.

Thông tin đội hình

Thụy Điển không có nhiều ca chấn thương nghiêm trọng. Gabriel Gudmundsson bị ốm và còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu hậu vệ của Leeds United không kịp bình phục, Daniel Svensson hoặc Elliot Stroud có thể thay thế ở hành lang trái. Victor Lindelof, Anthony Elanga, Benjamin Nygren và Alexander Bernhardsson đã bình phục các vấn đề nhẹ.

Tunisia có lực lượng gần như đầy đủ. HLV Sabri Lamouchi có thể điều chỉnh đội hình sau trận thua đậm Bỉ. Hannibal Mejbri và Rani Khedira nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát. Omar Rekik dự kiến đá chính ở trung tâm hàng thủ, phía trước thủ môn Mouhib Chamakh.

Đội hình dự kiến Thụy Điển: Nordfeldt; Hien, Lindelof, Lagerbielke; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren; Gyokeres, Isak.

Đội hình dự kiến Tunisia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat.

Dự đoán kết quả: Thụy Điển 2-1 Tunisia.