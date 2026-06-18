Ngân hàng BIDV có Chủ tịch mới

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố quyết định kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc.

Ông Lê Ngọc Lâm, Thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 1/7

Tân Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, là Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng. Ông gia nhập BIDV từ năm 1997 và có gần 30 năm gắn bó với ngân hàng này. Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lê Ngọc Lâm, tân Chủ tịch BIDV. (Ảnh: BIDV)

Bên cạnh đó, BIDV cũng bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng giữ chức Tổng giám đốc trong 5 năm, từ ngày 1/7.

Ông Hùng sinh năm 1972, làm việc tại BIDV từ năm 1996, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại chi nhánh Nghệ An, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự và Phó tổng giám đốc từ tháng 3/2020.

Hai Phó tổng giám đốc mới cũng được bổ nhiệm lần này là ông Lê Huy Hoàng và Vũ Hoàng Dương.

Hội đồng quản trị ngân hàng BIDV hiện có 11 thành viên gồm: Ông Phan Đức Tú (Chủ tịch HĐQT sẽ nghỉ hưu từ 1/7/2026), ông Lê Ngọc Lâm, ông Kim Sang Soo, ông Trần Xuân Hoàng, ông Ngô Văn Dũng, ông Phạm Quang Tùng, ông Lê Kim Hoà, ông Đặng Văn Tuyên, ông Quách Hùng Hiệp, ông Lê Quốc Nghị và ông Nguyễn Văn Thạnh.

BIDV đang là ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng. Nhà băng này có vốn điều lệ 72.800 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước là 55.861 tỷ, chiếm 76,73%. Cuối năm 2025, BIDV có mạng lưới gồm 175 chi nhánh trong nước, 1 chi nhánh nước ngoài, 927 phòng giao dịch trên cả nước. Quy mô nhân viên BIDV và các công ty con hiện có hơn 29 nghìn người.

Năm ngoái, BIDV đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 36.000 tỷ đồng, tổng tài sản trên 3,25 triệu tỷ đồng. Mức này tăng trưởng 20% so với năm 2024, và tiếp tục là ngân hàng đứng đầu về quy mô tài sản tại Việt Nam.

Huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 14%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này ở mức 1,2%, tính tới cuối năm ngoái.