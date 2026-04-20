BIDV đạt giải Vàng The Stevie Awards về truyền thông giáo dục tài chính

Ngày 17/4/2026, tại Macau (Trung Quốc), BIDV lần đầu tiên tham dự và đã được xướng tên Giải Vàng tại lễ trao giải The Stevie Awards khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hoạt động truyền thông kiến thức tài chính cho giới trẻ

Không bắt đầu từ mục đích quảng bá, mà từ trăn trở làm thế nào để tài chính cá nhân trở nên gần gũi hơn với người trẻ, BIDV đã tiên phong triển khai các sáng kiến giáo dục tài chính, từng bước đưa kiến thức tài chính ra khỏi khuôn khổ sách vở để đi vào đời sống nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của thể hệ trẻ, từ đó lan tỏa rộng ra toàn xã hội.

Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi BIDV vượt qua hơn 1.000 đề cử, trở thành ngân hàng duy nhất tại Việt Nam giành Giải Vàng hạng mục “Đổi mới trong tiếp thị đa kênh” - (Innovation in Cross-Media Marketing) do Stevie Awards, một trong những hệ thống giải thưởng kinh doanh quốc tế uy tín trao tặng.

Từ Việt Nam ra châu Á – Thái Bình Dương

Năm 2024 – 2025 ghi nhận sự sáng tạo vượt trội trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính của BIDV dành cho giới trẻ. Trong đó nổi bật là vai trò nhà đồng hành chiến lược, đồng thời là chuyên gia cố vấn nội dung giáo dục tài chính cho chương trình Vũ trụ đồng tiền - The Moneyverse – chương trình giáo dục tài chính do Thời báo VTV (VTVTimes) triển khai. Việc tham gia của BIDV đã góp phần định hình cách chương trình tiếp cận cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chung kết của The Moneyverse Mùa 2 - Gameshow Giáo dục tài chính dành cho giới trẻ đầu tiên tại Việt Nam.

Vượt ra khỏi cách tiếp cận truyền thống, The Moneyverse đã “đời sống hóa” các khái niệm tài chính thông qua gameshow truyền hình, nội dung nền tảng số, hoạt động tại trường đại học và hệ sinh thái đa phương tiện. Từ một chủ đề khô khan, tài chính dần trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống. Qua đó, BIDV thể hiện rõ tính cách thương hiệu “Người đồng hành thông tuệ” gần gũi, thấu hiểu nhu cầu và sẵn sàng chung tay trang bị kiến thức, giải pháp tài chính toàn diện cho thế hệ trẻ.

Qua hai mùa, chương trình đã tiếp cận tới hơn 54 trường đại học và hơn 350.000 sinh viên trên toàn quốc. Trên nền tảng số, chương trình ghi nhận khoảng 130 triệu lượt hiển thị, hơn 300 triệu lượt xem video và gần 2 triệu lượt tương tác - những con số phản ánh sức lan tỏa, và quan trọng là sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận về tài chính.

Song song, chuỗi podcast The Money Manifest do BIDV triển khai đã tiếp cận hơn 1,6 triệu người trẻ thông qua các nền tảng podcast và nội dung âm thanh số. Khác với cách truyền thông tài chính mang tính hướng dẫn thường thấy, The Money Manifest lựa chọn chiến lược giao tiếp ngang hàng. Các tập podcast xoay quanh những câu chuyện tài chính đời thực, được chia sẻ bởi các influencer và người dẫn dắt dư luận trẻ, với những trải nghiệm rất “đời”: Sai lầm, bài học, quyết định khó khăn liên quan đến tiền bạc.

Podcast tài chính dành cho giới trẻ The Money Manifest với dàn khách mời là những KOL/KOC quen thuộc với giới trẻ đã gây ấn tượng với giám khảo The Stevie Awards.

Cách tiếp cận này giúp BIDV xây dựng được sự tin cậy và tính đồng cảm, vốn là hai yếu tố then chốt trong việc kết nối với thế hệ trẻ với xu hướng hoài nghi các thông điệp mang tính khuôn mẫu.

Khi giáo dục tài chính trở thành công cụ thực thi chiến lược quốc gia

Đáng chú ý, các hoạt động của BIDV không chỉ dừng lại ở ý nghĩa truyền thông, mà còn đặt trong dòng chảy của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, nơi giáo dục tài chính giữ vai trò nền tảng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và thúc đẩy phát triển bao trùm.

The Moneyverse 2025 mở rộng gấp đôi quy mô vòng loại lên 54 trường Đại học, chủ đề hướng vào chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó, các chương trình được thiết kế theo hướng đưa tài chính trở thành một kỹ năng sống thiết yếu, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ chính thống và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bác sỹ tài chính thực chiến từ BIDV đem đến những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn mà không sách vở nào có thể tả hết được.

Thông qua cách tiếp cận đa nền tảng, gần gũi và dễ hiểu, với đội ngũ hơn 30 chuyên gia BIDV từng bước góp phần nâng cao hiểu biết tài chính ở thế hệ trẻ, đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa các nhóm dân cư.

Sự ghi nhận quốc tế cho một mô hình truyền thông khác biệt

Các chuyên gia của The Stevie Awards nhận định: “Chiến dịch của BIDV thể hiện vai trò dẫn dắt rõ ràng trong giáo dục tài chính ở quy mô quốc gia, với cách tiếp cận đa phương tiện lấy người trẻ làm trung tâm. Sự kết hợp giữa edutainment và mô hình truyền thông ngang hàng đã tạo ra mức độ tiếp cận và tương tác ấn tượng, khác biệt so với các chiến dịch ngân hàng thông thường.”

Những nhận định này phản ánh rõ hiệu quả và dấu ấn riêng của chiến lược mà BIDV theo đuổi, khi truyền thông không chỉ lan tỏa thông tin của thương hiệu, nhãn hàng mà còn tạo ra những tác động cộng đồng lâu dài, thực chất.

Từ chiến dịch truyền thông đến vai trò tạo giá trị xã hội

Trong bối cảnh truyền thông ngân hàng ngày càng gắn với trải nghiệm và trách nhiệm xã hội, Giải Vàng tại Stevie Awards phản ánh hướng đi của BIDV trong việc sử dụng truyền thông để tạo ra giá trị thực, không chỉ cho thương hiệu mà cho cộng đồng. Đây đồng thời là dấu mốc cho thấy BIDV đang từng bước khẳng định vai trò của một thương hiệu tài chính hiện đại, nơi đổi mới, giáo dục và kết nối xã hội trở thành nền tảng phát triển dài hạn.

The Asia-Pacific Stevie Awards là một trong những giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu, tôn vinh các tổ chức có thành tựu nổi bật về đổi mới trong kinh doanh, công nghệ và tiếp thị trên toàn khu vực. Năm 2026, chương trình nhận được hơn 1000 đề cử từ các doanh nghiệp thuộc 23 thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các đề cử được đánh giá bởi hội đồng giám khảo quốc tế gồm các chuyên gia, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chiến lược gia thương hiệu giàu kinh nghiệm.