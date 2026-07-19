Vietlott 19/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 19/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 19/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 19/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

Vietlott tổ chức quay số Mega 6/45 vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần theo lịch cố định, giúp người chơi thuận tiện lựa chọn thời điểm mua vé và theo dõi kết quả.

Mỗi kỳ quay thường diễn ra từ 18h00 đến 18h30. Ngay sau khi hoàn tất quay thưởng, kết quả sẽ được công bố trên các kênh thông tin chính thức của Vietlott.

Nếu có thay đổi về lịch hoặc thời gian mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo trên website, ứng dụng và các kênh truyền thông chính thức để người chơi cập nhật kịp thời.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi mua vé Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu kỹ thể lệ, cách dự thưởng, cơ cấu giải và quy trình nhận thưởng để tránh sai sót.

- Vé trúng thưởng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa và có dãy số khớp với kết quả của hạng giải tương ứng.

- Mỗi tờ vé chỉ áp dụng cho một kỳ quay đã đăng ký. Nếu mua vé gần thời điểm khóa bán, hệ thống có thể ghi nhận sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận giải theo quy định của Vietlott.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người trúng Mega 6/45 có thể nhận thưởng tại đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền nếu giá trị giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, giúp quá trình lĩnh giải nhanh chóng và thuận tiện.

- Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người nhận giải cần đến trụ sở hoặc văn phòng đại diện Vietlott để xác minh thông tin, kiểm tra vé và hoàn tất thủ tục theo quy định.

- Việc kiểm tra vé, xác thực hồ sơ và thanh toán giải thưởng được Vietlott thực hiện công khai, đúng quy trình nhằm bảo đảm quyền lợi của người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia xổ số Vietlott phải từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia dự thưởng.

- Mọi giải thưởng đều được Vietlott thanh toán bằng đồng Việt Nam. Nếu thuộc diện chịu thuế, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi nhận thưởng.

- Đối với vé mua qua kênh trực tuyến chính thức, người chơi cần khai báo thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để phục vụ việc xác minh tài khoản và hỗ trợ quá trình nhận giải khi trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 19/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.