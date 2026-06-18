Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội nắng nóng gay gắt, cao nhất 38°C

(VTC News) -

Tin nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và miền Trung

Hôm nay 18/6, nắng nóng tiếp tục là thời tiết chủ đạo ở các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C. Độ ẩm trong không khí cũng giảm xuống thấp, dao động 50-55%.

Trong 10 ngày tới, miền Bắc và miền Trung nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Sang ngày 19/6, cường độ nắng nóng gia tăng và phạm vi cũng mở rộng hơn, bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng ở các địa phương này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ 20/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, từ đêm 19-20/6, mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác ở vùng núi Bắc Bộ lúc chiều tối, đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 18/6, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài, có những ngày nắng nóng gay gắt 38°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày 19/6, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất 34°C, thấp nhất 29°C.

Sang ngày 20/6, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh lên cao nhất 36°C, trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 29°C.

Từ 21-25/6, Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt, cao nhất 37-38°C, trời ít mây, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất dao động 28-30°C.

Trong 2 ngày cuối thời kỳ dự báo, mặc dù nhiệt độ giảm nhẹ nhưng vẫn trong ngưỡng nắng nóng, oi bức với nhiệt độ cao nhất 36°C, thấp nhất 27°C.

Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.