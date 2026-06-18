Saigon Co.op tung combo tươi sống tiện lợi, trao 25.000 phần quà tri ân

(VTC News) -

Sức lan tỏa mạnh mẽ cùng sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người tiêu dùng đã đưa “Gia đình Việt – Đại sứ xanh” của Saigon Co.op bước vào giai đoạn cao điểm. Diễn ra đến ngày 01/7/2026 tại hơn 800 điểm bán trên cả nước, chương trình tiếp tục mở rộng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân dịp Tết Đoan ngọ và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Vui Tết Đoan ngọ – Săn deal siêu tiết kiệm

Tết Đoan Ngọ là dịp để các gia đình quây quần, cùng nhau chuẩn bị những món ăn truyền thống và tận hưởng những bữa cơm ấm cúng. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dịp này, từ ngày 18/6 đến 24/6, Saigon Co.op triển khai chương trình “Vui Tết Đoan ngọ – Sắm siêu tiết kiệm” với nhiều ưu đãi dành cho các mặt hàng đặc trưng như bánh ú, chè trôi nước, hoa tươi và trái cây giảm giá 20%.

Đông đảo khách hàng lựa chọn Co.opmart để mua sắm tiết kiệm dịp Tết Đoan Ngọ.

Cùng thời gian này, Saigon Co.op giới thiệu thêm các combo thực phẩm tươi sống tiện lợi, với mức giá chỉ từ 125.000 – 183.000 đồng cho một bữa cơm hoàn chỉnh, được thiết kế sẵn đầy đủ nguyên liệu từ rau xanh, thịt, cá đến trái cây tráng miệng, giúp khách hàng dễ dàng chuẩn bị bữa ăn ngày Tết Đoan ngọ vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm và trọn vị.

Tết Đoan Ngọ thêm trọn vẹn với nhiều sản phẩm thiết yếu được giảm giá sâu tại hệ thống Co.opmart.

Ngày Gia đình Việt rộn ràng ưu đãi: Nhận quà sớm, săn deal giảm sốc đến 50%

Hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Saigon Co.op triển khai nhiều hoạt động tri ân dành cho các gia đình Việt. Theo đó, chương trình “Lan tỏa hạnh phúc tuổi 30” mang đến hơn 25.000 phần quà như lời cảm ơn gửi đến khách hàng đã đồng hành cùng Co.opmart trên hành trình 30 năm lan tỏa những giá trị tích cực.

Từ ngày 22/6 đến 28/6, 30 khách hàng đầu tiên mua sắm tại mỗi siêu thị sẽ được nhận một phần quà từ các thương hiệu Suntory Pepsico hoặc FrieslandCampina.

Saigon Co.op dành hơn 25.000 phần quà tri ân khách hàng, lan tỏa niềm vui và gắn kết các gia đình Việt.

Cùng với đó, hệ thống tung chuyên trang “Deal Gia đình – Sale hết mình”, mang đến nhiều mặt hàng bán chạy với mức ưu đãi lên đến 50%. Khách hàng thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng khi mua sắm các sản phẩm trong chuyên trang còn được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng, gia tăng thêm lợi ích trong mỗi lần mua sắm.

Chương trình “Thu cũ đổi mới” tiếp tục khuyến khích thói quen tiêu dùng tiết kiệm và hạn chế lãng phí. Chỉ cần mang đổi vỏ hộp sản phẩm cũ thuộc các nhóm hàng gia dụng như bếp từ, bếp hồng ngoại, bình đun siêu tốc thủy tinh Co.op Select, vali nhựa Co.op Select, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu…, khách hàng sẽ được mua sản phẩm cùng loại với mức ưu đãi lên đến 50%.

Khách hàng đổi sản phẩm cũ để nhận ưu đãi lên đến 50% khi mua sản phẩm mới tại Co.opmart.

Gia tăng quyền lợi, bùng nổ đặc quyền thành viên

Những nỗ lực không ngừng trong việc mang đến giá trị thiết thực cho người tiêu dùng đã góp phần giúp Saigon Co.op được vinh danh ở hai hạng mục “Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026. Thành quả này cũng là sự ghi nhận cho niềm tin và sự đồng hành của hàng triệu khách hàng trên cả nước.

Nhằm tri ân sự gắn bó đó, hệ thống triển khai chương trình Ngày thành viên định kỳ vào ngày 10 và 20 hằng tháng. Riêng trong chương trình “Gia đình Việt – Đại sứ xanh”, vào ngày 20/6/2026, khách hàng thành viên mua sắm các sản phẩm thuộc chuyên trang “Dấu ấn tuổi 30 – Ưu đãi chỉ Co.op có” sẽ được nhân ba số điểm tích lũy với mỗi 10.000 đồng giá trị mua hàng.

Combo thực phẩm tươi sống tiện lợi tại Saigon Co.op đáp ứng nhu cầu chuẩn bị bữa cơm gia đình dịp Tết Đoan Ngọ với chi phí tiết kiệm.

Từ ngày 29/6 đến 01/7/2026, chương trình “Chào tháng 7 – Hoàn tiền ngay” sẽ tặng voucher hoàn tiền 5% cho khách hàng thành viên có hóa đơn từ 200.000 đồng. Voucher được áp dụng cho hóa đơn mua sắm tiếp theo từ ngày 02 đến 22/7/2026 với giá trị từ 300.000 đồng, tiếp tục gia tăng quyền lợi và trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Trải qua 30 năm phát triển, Co.opmart nói riêng và Saigon Co.op nói chung không chỉ là nơi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho hàng triệu gia đình mà còn bền bỉ xây dựng những chương trình mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Từ việc đồng hành cùng người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu, nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình đến lan tỏa những thói quen sống tích cực, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò của nhà bán lẻ thuần Việt hàng đầu, gắn bó với đời sống người Việt và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng.