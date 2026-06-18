(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2.343 đồng/lít, không cao hơn 23.534 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg, không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026. (31/12/2025 đến 18/6/2026). (Nguồn: Bộ Công Thương)

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ EIA, dầu thô dự trữ của Mỹ giảm; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo khả năng dư cung dầu mỏ trong thời gian tới khi cầu tăng thấp hơn cung; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 11/6 và kỳ điều hành ngày 18/6 là: 107,926 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 8,470 USD/thùng,); 110,912 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III; 121,620 USD/thùng dầu diesel (giảm 17,958 USD/thùng); 524,206 USD/tấn dầu mazut (giảm 90,340 USD/tấn).

Giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15h ngày 18/6. (Ảnh Minh Đức).

Đây là kỳ đầu tiên giá xăng E10 RON95-III được cơ quan chức năng công bố theo Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP về thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng E10 của Chính phủ. Nghị quyết hiệu lực từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Theo nghị quyết, kể từ ngày có hiệu lực, xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có trách nhiệm xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá đối với xăng E10RON95-III.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở gồm giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định trên cơ sở bình quân giá giao dịch quốc tế của xăng RON95 giữa hai kỳ điều hành; giá ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định và thông báo.

Các khoản chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium đối với nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng RON95-III. Lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh định mức được áp dụng theo mức của xăng E5RON92.

Khi có đầy đủ dữ liệu chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh xăng E10 RON95-III, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, xem xét và quyết định các khoản chi phí liên quan để áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 11/6, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Trên thế giới, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 18/6 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 33.236 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 29.955 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 36.228 đồng/lít; Trung Quốc: 33.948 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 20.753 đồng/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.376 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.743 đồng/lít; Lào: 30.048 đồng/lít; Trung Quốc: 30.893 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.534 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.