Giá xăng giảm gần 6.000 đồng/lít, xăng RON95 về mức 24.300 đồng

Liên bộ Tài chính- Công Thương cho biết, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10/3 để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 320 tỷ đồng.

Kỳ điều hành này, ngày 26/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu điêzen và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu điêzen và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Trong kỳ điều hành này, Liên bộ không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 558/QĐ-BCT ngày 26/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.326 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 5.625 đồng/lít, không cao hơn 24.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít, không cao hơn 35.440 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, không cao hơn 35.384 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg, không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Giá xăng dầu được điều hành giảm từ 15h chiều ngày 26/3. (Ảnh Minh Đức).

Trước đó, ngày 25/3, giá xăng E5 RON92 giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 28.075 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 3.883 đồng/lít, không cao hơn 29.957 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.767 đồng/lít, không cao hơn 37.899 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít, không cao hơn 36.355 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 2.364 đồng/kg, không cao hơn 20.245 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành hôm nay quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi quỹ đối với xăng sinh học 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa: 3.000 đồng/lít; dầu mazut: 3.000 đồng/kg.