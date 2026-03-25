Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 28.075 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 3.883 đồng/lít, không cao hơn 29.957 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.767 đồng/lít, không cao hơn 37.899 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít, không cao hơn 36.355 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 2.364 đồng/kg, không cao hơn 20.245 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi quỹ đối với xăng sinh học 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa: 3.000 đồng/lít; dầu mazut: 3.000 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết, nếu không sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 25/3/2026 như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn mức 31.075 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 32.957 đồng/lít; dầu diesel ở mức 41.899 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 39.355 đồng/lít; dầu mazut ở mức 23.245 đồng/kg.

Giá xăng giảm xuống dưới 30.000 đồng/lít từ 14h hôm nay 25/3.

Thị trường xăng dầu thế giới có biến động khi chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về việc Tổng thống Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran và Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 24/3/2026 biến động giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 24/3/2026 và kỳ điều hành ngày 25/3/2026 là: 141,810 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 11,437 USD/thùng); 146,360 USD/thùng xăng RON95 (giảm 20,207 USD/thùng); 204,640 USD/thùng dầu hỏa (giảm 23,453 USD/thùng); 218,930 USD/thùng dầu diesel (giảm 10,213 USD/thùng); 689,960 USD/tấn dầu mazut (giảm 83,333 USD/tấn).