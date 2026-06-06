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Lượng vàng tích trữ trong dân tại Pháp vượt cả kho dự trữ quốc gia

(VTC News) -

Người dân Pháp hiện đang sở hữu khối lượng vàng khổng lồ lên tới 4.000 tấn, vượt qua tổng dự trữ vàng của Ngân hàng Quốc gia.

VTC News
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