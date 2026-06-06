Tự nhận là 'chuột mẹ', Hiệu trưởng gửi thư căn dặn học trò trước giờ thi

(VTC News) -

Những ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bức thư của bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), gửi tới học sinh khóa K116 đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Trong thư, nữ hiệu trưởng gọi học sinh bằng cái tên thân thuộc “Chuột con K116” và gửi gắm những lời nhắn nhủ trước khi các em bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm học tập.

Điều đầu tiên được bà Nguyễn Thị Nhiếp nhấn mạnh là tuyệt đối không mang bất kỳ vật dụng cấm nào vào phòng thi. “Đừng vì một phút chủ quan, một suy nghĩ nông nổi hay nghe theo lời rủ rê của ai đó mà đánh đổi công sức của mười hai năm đèn sách”, bà viết.

Bên cạnh đó, nữ hiệu trưởng đặc biệt lưu ý học sinh không thức khuya, không bỏ bữa và cần giữ gìn sức khỏe trong những ngày cận thi: “Không có kiến thức nào đáng giá hơn sức khỏe”, bà nhắn nhủ.

Theo bà Nguyễn Thị Nhiếp, điều học sinh cần nhất lúc này không phải học thêm thật nhiều kiến thức mà là một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo và tâm lý bình tĩnh để bước vào kỳ thi.

Bức thư với 5 điều nhắn nhủ học trò giản dị, thiết thực của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Chu Văn An trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 chạm đến trái tim nhiều học sinh, phụ huynh.

Nữ hiệu trưởng cũng căn dặn học sinh chuẩn bị kỹ giấy tờ, phương tiện đi lại, chủ động thời gian để không đến muộn, không bỏ lỡ môn thi vì những sai sót đáng tiếc. Trong quá trình làm bài, học sinh được khuyên dành thời gian đọc lại bài, kiểm tra kỹ các đáp án và không nên rời phòng thi khi thời gian làm bài vẫn còn.

Một trong những nội dung gây chú ý trong bức thư là lời nhắn: “Đừng quên mình là học sinh Trường Bưởi - Chu Văn An”.

Trường Bưởi là tên gọi thân thuộc của Trường THPT chuyên Chu Văn An ngày nay, gắn với vùng Bưởi của Hà Nội xưa và lịch sử hơn 1 thế kỷ của ngôi trường. Theo bà Nguyễn Thị Nhiếp, nhiều thế hệ học sinh từ mái trường này đã trưởng thành, đóng góp cho xã hội và đất nước.

Cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An đánh trống bế giảng năm học 2025-2026, đánh dấu buổi học cuối cùng của khóa K116 trước khi các em bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Trò chuyện với VTC News, bà Nguyễn Thị Nhiếp cho biết khóa K116 là lứa học sinh mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân bà.

“Đây là lứa học trò đầu tiên tôi đón vào trường và đồng hành với các con suốt 3 năm học. Các con sinh năm 2008, tuổi Chuột, cũng là năm đầu tiên tôi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng. Vì thế, giữa tôi và lứa học sinh này có một mối duyên rất đặc biệt, để lại nhiều tâm tư và tình cảm”, bà chia sẻ.

Nữ hiệu trưởng cho biết bức thư không nhằm nhắc lại kiến thức hay kỹ năng làm bài thi. Trước đó, nhà trường đã tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh về lựa chọn ngành nghề, chọn trường đại học cũng như kỹ năng và tâm lý làm bài.

“Tôi chỉ muốn nhắn các con những điều gần gũi nhất, thiết thực nhất trước ngày thi. Các con giữ được sức khỏe, bình tĩnh, tự tin và tránh những sai sót đáng tiếc là điều thầy cô mong chờ nhất”, bà nói.

Khép lại bức thư, bà Nguyễn Thị Nhiếp gửi lời động viên tới học sinh trước "giờ G" của kỳ thi lớn.

“Dù kết quả thế nào, các con vẫn là những Chuột con K116 mà cô đã may mắn được đồng hành suốt 3 năm thanh xuân đẹp nhất. Cứ mạnh dạn đi về phía trước nhé. Chuột mẹ vẫn ở đây, vẫn dõi theo, vẫn tin tưởng và vẫn tự hào về các con”, nữ hiệu trưởng nhắn nhủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Đối với học sinh lớp 12, đây không chỉ là kỳ thi khép lại chặng đường phổ thông, công nhận xét tốt nghiệp mà còn là cột mốc quan trọng cung cấp căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh.