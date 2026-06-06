Mẹo chọn màu sơn cho phòng khách sang trọng và hài hòa

(VTC News) -

Phòng khách là bộ mặt của ngôi nhà, nơi đón tiếp khách và cũng là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Vì vậy, lựa chọn màu sơn cho không gian phòng khách thực sự quan trọng.

Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng giúp chọn màu sơn phòng khách hiện đại, hài hòa và bền đẹp theo thời gian.

Chọn màu sơn phù hợp với diện tích

Diện tích phòng khách là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn màu sơn. Với phòng khách nhỏ, nên ưu tiên các gam màu sáng như trắng, kem, xanh nhạt hoặc ghi sáng. Những màu sắc này giúp phản chiếu ánh sáng tốt hơn, tạo cảm giác căn phòng rộng và thoáng hơn.

Với những không gian lớn, có thể linh hoạt sử dụng các gam màu đậm như xanh rêu, xanh than, xám đậm hoặc nâu đất để tạo chiều sâu và tăng vẻ sang trọng.

Phòng khách nhỏ nên ưu tiên gam màu sáng. (Ảnh: Decoxdesign)

Hài hòa với phong cách thiết kế

Màu sơn đẹp cần hài hòa với phong cách thiết kế của phòng khách. Với phong cách hiện đại, tối giản, trắng, kem, xám nhạt là những gam màu phù hợp.

Trong khi đó, phòng khách phong cách sang trọng nên chọn xám đá, xanh navy, be đậm kết hợp điểm nhấn vàng đồng hoặc đen. Màu trắng, kem, gỗ sáng tự nhiên thích hợp với phong cách Scandinavian.

Áp dụng quy tắc phối màu 60-30-10

Đây là nguyên tắc phổ biến trong thiết kế nội thất giúp không gian cân bằng và hài hòa. Trong đó, 60% là màu chủ đạo của tường; 30% là màu của nội thất lớn như sofa, rèm cửa, thảm; 10% là màu nhấn từ gối trang trí, tranh, đèn hoặc phụ kiện.

Chẳng hạn, tường be nhạt (60%), sofa xám (30%) và điểm nhấn xanh rêu hoặc vàng đồng (10%) sẽ tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa sang trọng.

Chú ý đến ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng có ảnh hưởng lớn đến cách màu sơn hiển thị trong thực tế. Cùng một màu sơn nhưng dưới điều kiện ánh sáng khác nhau sẽ tạo ra hiệu ứng hoàn toàn khác biệt.

Đối với phòng khách có nhiều ánh sáng tự nhiên, có thể lựa chọn cả gam màu sáng lẫn màu trung tính đậm. Trong khi đó, những căn phòng thiếu sáng nên ưu tiên màu trắng, kem hoặc vàng nhạt để tăng độ sáng và cảm giác ấm cúng.

Trước khi sơn toàn bộ căn phòng, nên thử sơn mẫu trên một mảng tường nhỏ để quan sát màu sắc ở các thời điểm khác nhau trong ngày.