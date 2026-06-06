Cách tự vệ sinh laptop tại nhà

(VTC News) -

Trong kỷ nguyên số, chiếc laptop là công cụ làm việc và giải trí không thể thiếu. Tuy nhiên, sự di động của thiết bị này đồng nghĩa với việc nó liên tục tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau. Đứng ở góc độ kỹ thuật phần cứng, bụi bẩn, sợi vải li ti, tế bào chết và dầu tiết ra từ da tay người dùng chính là những kẻ thù thầm lặng của các linh kiện điện tử.

Khi bị hút vào bên trong qua các khe thông gió, lớp bụi này sẽ bám chặt vào cánh quạt và hệ thống lá đồng tản nhiệt. Sự tắc nghẽn làm giảm lưu lượng gió đối lưu, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Lúc này, CPU và GPU buộc phải tự động giảm xung nhịp hoạt động để tự bảo vệ, khiến máy tính trở nên giật lag, treo máy đột ngột và làm chai pin nhanh chóng.

Đồng thời, bụi bẩn lọt xuống dưới khung bàn phím sẽ gây kẹt phím, liệt phím; trong khi lớp màng vân tay mờ đục trên màn hình không chỉ làm sai lệch màu sắc hiển thị mà còn gây nhức mỏi mắt. Do đó, việc thiết lập thói quen vệ sinh laptop định kỳ là giải pháp vật lý tiên quyết để kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

Chuẩn bị vệ sinh laptop tại nhà

Việc vệ sinh thiết bị điện tử đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối với hóa chất. Nhiều người dùng mắc sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng giấy ăn, cồn y tế nồng độ cao (90 độ) hoặc nước lau kính để vệ sinh laptop. Giấy ăn chứa các sợi bột gỗ thô ráp có thể làm xước lớp phủ chống lóa của màn hình. Nước lau kính chứa Amoniac sẽ làm bong tróc lớp phủ tĩnh điện, trong khi cồn 90 độ bay hơi quá nhanh và có thể làm mờ các ký tự in trên bàn phím.

- Khăn Microfiber: Loại khăn sợi siêu vi, đặc biệt mềm và không rụng xơ vải.

- Cọ quét bụi lông mềm: Có thể thay thế bằng cọ trang điểm mới.

- Bóng thổi bụi cao su hoặc bình khí nén.

- Dung dịch vệ sinh chuyên dụng: Hoặc hỗn hợp cồn Isopropyl nồng độ 70% pha loãng. Cồn 70% chứa đủ lượng nước để làm tan cặn bẩn nhưng bốc hơi đủ nhanh để không gây đoản mạch.

Vệ sinh laptop định kỳ sẽ giúp thiết bị hoạt động trơn tru hơn. (Ảnh: CT)

Các bước tự vệ sinh laptop tại nhà

Khi đã có đủ vật tư, hãy tiến hành làm sạch theo nguyên tắc: Từ ngoài vào trong, từ khô đến ướt.

Bước 1: Ngắt điện và thiết lập vùng an toàn

Đây là nguyên tắc sống còn. Hãy tắt máy hoàn toàn (Shut down, không để chế độ Sleep), rút cáp sạc và tháo rời tất cả các thiết bị ngoại vi (chuột, USB, cáp HDMI). Nếu laptop của bạn có thiết kế pin rời, hãy tháo pin ra ngoài để loại trừ 100% rủi ro chập điện tĩnh.

Bước 2: Giải phóng bụi bẩn khu vực bàn phím và khung vỏ

Mở laptop một góc khoảng 75 độ, dốc ngược máy hoặc nghiêng máy sang một bên. Dùng bóng thổi bụi hoặc bình khí nén xịt dọc theo các khe hở của bàn phím để thổi bay các mảnh vụn thức ăn và bụi to. Tiếp theo, dùng cọ lông mềm quét dọc theo từng hàng phím.

Sau khi xử lý xong phần rác thô, hãy xịt một chút dung dịch vệ sinh hoặc cồn 70% lên chiếc khăn microfiber, tuyệt đối không xịt trực tiếp lên bàn phím. Dùng khăn ẩm lau nhẹ nhàng từng phím bấm, khu vực chiếu nghỉ tay (palm rest) và Touchpad để loại bỏ hoàn toàn mồ hôi và bã nhờn.

Bước 3: Vệ sinh màn hình

Hãy lau màn hình theo một chiều nhất định, từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới. (Ảnh: Laptopmag)

Màn hình laptop là một tinh thể lỏng cực kỳ mỏng manh. Bạn hãy lấy một chiếc khăn microfiber khô, sạch để lau bụi nhẹ nhàng trước một lượt. Nếu có vết ố vân tay cứng đầu, hãy làm ẩm một góc khăn bằng dung dịch vệ sinh màn hình chuyên dụng.

Lưu ý: Hãy lau màn hình theo một chiều nhất định, từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới, tránh việc lau xoay tròn chà xát mạnh gây xước hoặc tạo lực ép làm hỏng tấm nền bên trong. Dùng phần khăn khô lau lại ngay lập tức để không để lại vệt nước.

Bước 4: Khơi thông hệ thống tản nhiệt và cổng kết nối

Tìm vị trí các khe hút gió thường nằm ở mặt đáy và khe tản nhiệt nằm ở cạnh bên hoặc bản lề. Dùng bình khí nén xịt từng luồng hơi ngắn vào các khe này. Khi xịt khí nén vào khe quạt tản nhiệt, hãy dùng một chiếc tăm nhỏ chặn cánh quạt lại, không để quạt quay tự do với tốc độ quá cao. Lực gió nén có thể làm quạt quay vượt quá vòng tua thiết kế, gây hỏng vòng bi từ tính, hoặc sinh ra dòng điện ngược làm chập bo mạch chủ.

Khi nào việc vệ sinh laptop cần đến chuyên gia?

Quy trình 4 bước nêu trên là giải pháp vệ sinh ngoại thất và thông gió cơ bản, nên được thực hiện định kỳ 1-2 tháng/lần. Nó giải quyết được khoảng 70% các vấn đề về bụi bẩn thông thường. Tuy nhiên, nếu sau khi vệ sinh mặt ngoài, laptop của bạn vẫn chạy quạt vù vù, bề mặt vỏ kim loại nóng rát tay hoặc phần mềm đo nhiệt độ báo CPU luôn ở mức trên 85-90 độ C, hệ thống của bạn cần một sự can thiệp sâu hơn về mặt kỹ thuật.

Sau khoảng 1.5 đến 2 năm sử dụng, lớp keo tản nhiệt nằm giữa CPU/GPU và phiến đồng sẽ bị khô cứng, mất đi khả năng truyền nhiệt. Đồng thời, bụi bẩn kết thành tảng có thể đã bịt kín lồng quạt bên trong. Việc tháo ốp đáy, tháo ống đồng, vệ sinh board mạch bằng hóa chất chuyên dụng và tra lại keo tản nhiệt chất lượng cao đòi hỏi sự am hiểu về sơ đồ linh kiện và kỹ năng thao tác tĩnh điện.

Nếu không có kinh nghiệm tháo lắp đồ điện tử, đây là lúc bạn nên mang thiết bị đến các trung tâm bảo hành ủy quyền hoặc cơ sở dịch vụ uy tín để được kỹ thuật viên hỗ trợ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản của mình.