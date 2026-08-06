Tuổi U50 độc thân giàu có của 'nữ hoàng kim cương' Lý Nhã Kỳ

(VTC News) -

Sở hữu nhiều trang sức quý giá, Lý Nhã Kỳ được khán giả đặt cho danh xưng “Nữ hoàng kim cương”. Nữ diễn viên thậm chí từng tiết lộ phải mua 5 cái két sắt mới chứa hết số kim cương trong nhà. Hiện nay ở tuổi 44, người đẹp vẫn là quý cô độc thân sang chảnh.

“Kiều nữ” màn ảnh một thời

Sinh năm 1982, Lý Nhã Kỳ có tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn. Năm 2006, cô bắt đầu bước vào nghệ thuật với vai Trúc trong phim Tình yêu còn mãi. Sau đó, cô tham gia loạt phim khác như Chuyện tình yêu, Sư phụ Hoạn Thư, Giá mua một thượng đế, Thám tử tư, Mười, Em muốn làm người nổi tiếng...

Tuy nhiên, phải đến năm 2008, tên tuổi của người đẹp mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai diễn nổi bật trong bộ phim Kiều nữ và đại gia. Thời điểm đó, bộ phim được đánh giá cao, khán giả cũng có thiện cảm với diễn xuất và ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm của Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng từ bộ phim “Kiểu nữ và đại gia”.

Một năm sau, bộ phim Gió nghịch mùa tiếp tục giúp sự nghiệp của Lý Nhã Kỳ bước sang trang mới. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện giải trí.

Sau khi gia tài phim ảnh có trên dưới 20 vai diễn, Lý Nhã Kỳ dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh từ năm 2014. Cô cho biết mình đã nếm trải đủ những sóng gió, thị phi sau 7 năm làm nghệ sỹ và muốn chuyển sang chặng đường mới với vai trò nữ doanh nhân.

Kể từ đó, người đẹp liên tục gây chú ý bằng những chuyến xuất ngoại, những lần xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ quốc tế với hàng hiệu và cuộc sống giàu có, sang chảnh.

U50 độc thân giàu có

Nhiều năm qua, Lý Nhã Kỳ dù không đóng phim nhưng vẫn được khán giả biết đến bởi độ giàu có. Cô nhiều lần chia sẻ rằng cơ ngơi có được ngày hôm nay đều nhờ vào kinh doanh. Người đẹp kinh doanh bất động sản, thời trang cao cấp như túi xách, đồng hồ. Ngoài ra, cô còn sở hữu một thương hiệu kim cương.

Trong một cuộc trò chuyện, Lý Nhã Kỳ tiết lộ rằng mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc cô đơn, cô thường mang kim cương ra ngắm, nghiên cứu hoặc đếm để thư giãn.

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng là mỹ nhân giàu có nhất nhì showbiz Việt.

Về chuyện tình duyên, trong 2 thập kỷ hoạt động trong showbiz, cô chưa từng công khai người yêu dù nhiều lần vướng tin đồn tình cảm. Đầu năm 2019, trong một bài phỏng vấn, Lý Nhã Kỳ chia sẻ về mối tình kéo dài 9 năm, đã tính đến chuyện cưới. Tuy nhiên sau đó người đẹp cho biết chuyện tình đã kết thúc.

Ở tuổi 44, Lý Nhã Kỳ vẫn chọn cuộc sống độc thân. Mỹ nhân sinh năm 1982 từng chia sẻ cô là người khó mở lòng trong tình yêu bởi đã quen với cuộc sống độc lập và dành nhiều thời gian cho công việc; cô muốn dành thời gian tận hưởng không gian riêng thay vì liên tục xuất hiện trước công chúng.

Người đẹp nói rằng có lúc hạnh phúc chỉ đơn giản là được tự tay chăm cây, ở cạnh gia đình và tận hưởng cuộc sống bình thường.

Người đẹp vẫn chọn cuộc sống độc thân ở tuổi 44.

Theo Lý Nhã Kỳ, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng mong muốn, khao khát được làm đẹp. Với cô, khi năm tháng đi qua, phụ nữ thông minh sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống, tình cảm, tri thức và mạnh mẽ ở nội lực.